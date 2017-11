In der Abgeschiedenheit Norwegens spielt der Künstler Rune Guneriussen mit der Frage, was Natur mit uns macht – und wir mit ihr. Um den Ort für seine Installationen zu finden, ist er oft tagelang zu Fuß unterwegs. Hat er eine besondere Stelle entdeckt, gestaltet er diese mit Gegenständen aus der Massenproduktion um. Dafür trägt er Utensilien, Plattenkamera und Generator durch unwegsames Gelände. Für einige Stunden sprießen dann Lampen aus dem Gras, ergießen sich Bücher in ein Bachbett. Bis das Foto gemacht ist und der Künstler den Ort zurückverwandelt.