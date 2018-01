5/13

Aus dem 19. Jahrhundert stammend verwandelte sich das Fort IX in Kaunas in ein Straflager zunächst des sowjetischen NKWD und dann der deutschen Wehrmacht. Das 32 Meter hohe Denkmal steht am Ort der mit dem Holocaust einhergehenden Massenhinrichtungen – dieses Werk des Bildhauers Alfonsas Ambraziūnas erinnert eindringlich an das Leiden und Sterben. Litauen, 1983