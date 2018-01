Los Angeles ist wie ein Filmset: übertrieben voll und übertrieben bunt. Nichts ist von Dauer, alles ständig im Wandel. Das sind die gängigen Klischees, zusammen mit den ewiggrünen Palmen, langen Stränden, krassen Muskeln und dem albernen Glamour. Die architektonischen Meilensteine und unaufgeregten, melancholischen Straßenzüge werden oft vergessen. Der Münchner Fotograf Christopher Thomas ist in den vergangenen drei Jahren immer wieder nach Los Angeles gereist und zeigt in dem Bildband Lost in LA Ansichten einer Stadt, die wir so noch nicht kennen.