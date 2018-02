Ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch: Die Bergwelt rund um St. Anton, die Wege, die Dächer und die Pisten sind tief weiß mit dem Stoff überzogen, von dem die Skifahrer träumen und die Alpenorte leben. Die strahlende Sonne macht aus dem Arlberg ein glitzerndes Winterwunderland.

Von St. Anton sind wir die futuristische Galzig-Großkabinenbahn heraufgekommen, steigen außerhalb der Bergstation in unsere Bindungen und starten zur großen Arlbergrunde: erst mit einem schwindelerregend hohen Sessellift hinauf auf den Schindlergrat und dann fünf Kilometer das Valfagehr hinunterschwingen. Der trockene, frische Schnee staubt unter unseren Skiern. An der Alpe Rauz steigen wir in die neue Flexenbahn, die das Skigebiet von St. Anton erstmals mit dem von Lech und Zürs verbindet. Wir gelangen oben an den Trittkopf, nehmen eine Tiefschneeabfahrt runter ins Tal von Zürs. Auf der anderen Seite gehen wir in die große Runde über das Madloch nach Zug und weiter nach Oberlech.

Immer wieder biegt Erich, unser Bergführer, von der Piste ab, und hinein geht’s in den unberührten Pulverschnee. Erich ist ein Meister im Aufspüren von Hängen, in denen wir als Erste unsere Spuren ziehen können – ein Fließbandproduzent von Glücksgefühlen. Selbst für ihn, der seit über vierzig Jahren im Winter fast jeden Tag auf den Skiern steht, ist jede neue Abfahrt ein "Geschenk des Himmels". Zur Stärkung eine heiße Gerstensuppe und ein Kaiserschmarrn auf der Sonnenterrasse der Rudalpe oberhalb von Lech. Dann geht es zurück über die lange Abfahrt vom Rüfikopf nach Zürs und hinauf zur Bergstation der neuen Verbindungsbahn, die wie ein riesiges Adlernest auf den Felsen unterm Trittkopf thront. Unten an der Alpe Rauz sind wir dann wieder auf den Pisten von St. Anton. Sechs Kilometer liegen von der Ulmer Hütte bis ins Tal noch vor uns, nach denen wir uns mit zitternden Knien, ausgepumpt, aber glücklich, auf unsere Skistöcke stützen. Ein Tag für die Götter.

Den Arlberg gibt es gar nicht

Über vierzig Pistenkilometer waren wir am Arlberg unterwegs – und haben ihn trotz bester Sicht nicht einmal gesehen. Den Arlberg gibt es gar nicht, zumindest nicht als Gipfel. Es sind die Arlen, eine Zwergform der Latschenkiefer im Hochgebirge, die hier überall an den Abhängen wachsen und der heute weltberühmten Skigegend ihren Namen gaben. Hier stand die Wiege des alpinen Skilaufs. Oben am Arlbergpass in St. Christoph wurde vor 117 Jahren der erste Skiclub gegründet, die St. Antoner Skilegende Hannes Schneider gründete hier die erste Skischule Österreichs, und die erste kommerzielle Gondelbahn nur für Skifahrer zuckelte vor 80 Jahren von St. Anton bergauf.

Das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Kurz danach wurde der Arlberg mit seinen Orten St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech und Zürs zum winterlichen Treffpunkt der Industriekapitäne des Wirtschaftswunders, der Reichen und Schönen samt ihrer Familien. Bis heute treffen sich in St. Anton wegen der steileren Abfahrten die sportlicheren Skiläufer, in den Nobelorten Lech und Zürs steht neben dem Skifahren auch das Sehen-und-gesehen-Werden beim Urlaubsvergnügen ganz oben.

Wenn es denn schneit. In den zwei Wintern zuvor war der Dezember ein einziger Wärmeeinbruch, doch in dieser Saison kommt der Schnee wie gerufen – und kommt. Und kommt. "Seit sechs Jahren hat es vor Weihnachten nicht mehr so viel Schnee gegeben, wie diesmal", sagt Erwin begeistert. Nicht ohne Grund: Über Weihnachten und Sylvester fahren die Bergbahnen und die Hoteliers einen Großteil ihrer Umsatzernte ein. Wenn, wie in den vergangenen Jahren, der Schnee erst im Januar kommt, bleiben über die Feiertage viele Betten leer, die verlorenen Umsätze sind dann später im Jahr kaum noch aufzuholen.