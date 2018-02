10/18

Das neue Kreuzfahrtterminal von Lissabon ist nur eine Station auf einer Kreuzfahrt mit der Costa Mediterranea. Aber für die Sehenswürdigkeiten an Land interessieren sich die wenigsten Mitreisenden. Die riesigen Schiffe sind eine Mischung aus Vergnügungspark und Einkaufszentrum. Ihre Absurdität hat der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace in seinem Essay "Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich" einmal sehr treffend beschrieben.