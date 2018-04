Tropischer Regenwald bedeckt rund 60 Prozent des Parks. Er ist Lebensraum für mehr als 1.200 Tierarten, darunter seltene Vögel, die nur auf Kuba zu finden sind. © Tim Langlotz für MERIAN

Norvis Hernández wirft Küsse hinaus in den Dschungel. Sie presst ihre rechte Hand drei Mal schmatzend gegen die Lippen und wartet auf ihren Liebsten. Aber der ist nirgendwo zu sehen. Die Biologin, auf deren Shirt ein schwarzes Herz prangt, geht ein Stück weiter auf dem schlammigen Pfad und küsst wieder ihre Hand. Nichts. Sie hockt sich auf den Weg, wirft noch mehr Küsse in den Wald, schaut in die Äste, wartet und horcht. Bis er schließlich von unten im Tal zurückschmatzt. Höher und höher steigt sein Gesang, und dann flitzt er auf einmal vorbei: ein klitzekleiner Kolibri, so schnell, dass seine blau-rosa Federn nur ein buntes Flirren sind.

Norvis Hernández hat gute Augen. Ihr messerscharfer Blick ist eines ihrer wichtigsten Arbeitsmittel hier im Dschungel, denn der Alexander-von-Humboldt-Nationalpark ist das Versteck von einigen der winzigsten Tiere der Welt. Hauchdünne Fledermäuse, feingliedrige Skorpione und der allerkleinste Vogel – gerade ist die nur einen Finger große Bienenelfe, deren Zwitschern wirklich an einen Kuss erinnert, an Norvis vorbeigesurrt.

Mehr als 1.200 Tierarten und 1.000 Pflanzenspezies leben in dem Schutzgebiet ganz im Osten der Insel, und viele von ihnen gibt es nur hier. Ein "Paradies der Natur" nennt Norvis den Park, der seit 2001 als UNESCO-Welterbe geschützt ist.

Ein Grund für die einmalige Artenvielfalt ist die extreme Abgeschiedenheit des bergigen Parks. Nur ein Bruchteil der mehr als 70.000 Hektar, die sich vom Gipfel des El Toldo bis hinunter zu den Mangroven der Küste erstrecken, ist von Pfaden erschlossen. Größte Siedlung am Rande des Parks ist das kleine Baracoa, die Heimatstadt der Biologin. Norvis’ Aufgabe ist es, die Erforschung und den Schutz der Tierwelt im Sektor um Baracoa zu überwachen.

Schon die Anfahrt zum Park ist ein Abenteuer. Am frühen Morgen verlässt Norvis Hernández im Jeep Baracoa, und schnell weichen die letzten Häuser einfachen Hütten aus Wellblech, die in den Bananenplantagen zu versinken scheinen. Auf den staubigen Straßen sind keine Menschen mehr unterwegs, dafür frei laufende Pferde und Hühner. "Hoffentlich haben wir Glück", sagt Norvis, "und die Brücke ist befahrbar".

Kurz vor der Parkgrenze muss der Jeep den Río Toa überqueren, Kubas größten Fluss, und weil einer der letzten Hurrikans die Brücke weggefegt hat, nutzt Norvis einen aus Felsbrocken und Zementplatten zusammengeworfenen Steg, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen – wenn der nicht unter Wasser steht. Gestern war er noch überschwemmt. Heute hat Norvis Glück.

Dieser Artikel stammt aus "MERIAN" Heft Nr. 01/2018 © MERIAN

Eine halbe Stunde später lässt sie den Jeep stehen. Hier auf einem kleinen Hügel liegt das Besucherzentrum des Nationalparks, darunter funkelt die Bahía de Taco, in der sich Manatis müde treiben lassen. Ein halbes Dutzend himmelblauer Hütten rahmt die schneeweiße Büste eines Mannes ein, der mit schmalem Mund und starrem Blick in den Dschungel schaut: Alejandro de Humboldt steht auf der Plakette unter seinem Torso, sabio alemán, segundo descubridor de Cuba.

Nach Christoph Kolumbus gilt der deutsche Gelehrte in Kuba tatsächlich als zweiter Entdecker der Insel. Im Dezember 1800 landete er zum ersten Mal in Havanna, traf sich mit Politikern und Forschern, bevor er nach Südamerika aufbrach und vier Jahre später zurückkehrte. 1826 dann erschien sein "Politischer Essay über die Insel Cuba", in dem er das System der Sklaverei scharf kritisierte – und damit für die von den Spaniern unterjochten Kubaner zum Helden wurde.

Nur: Humboldt war nie hier. Auf seinen Reisen kam er nicht weiter östlich als bis Trinidad. Trotzdem widmete ihm die kubanische Regierung den Nationalpark, den sie 1996 ins Leben rief. Der Dschungel – schon vor der Revolution von Minen und Raubbau geschröpft – war damals in seiner Existenz bedroht. Als ausländische Firmen am Río Toa ein Wasserkraftwerk bauen wollten, legte Fidel Castro dem Projekt persönlich einen Riegel vor – und machte den Regenwald zum Kronjuwel der mehr als 80 geschützten Landschaften, die seit der Revolution auf der Insel entstanden waren. Rund ein Fünftel Kubas steht heute unter Naturschutz, mehr Fläche als sonst irgendwo in der Karibik.