Aus dem Tal, von Schönau am Königssee, schaukeln wir mit der Jennerbahn in einer Gondel in die Höhe. Unter uns entrollt sich die Landschaft als grün-blau gesprenkelter Gobelin. Zerklüftete Felsen, Tannenwälder, immer wieder blitzt der Königssee zu uns hinauf. Wir schweben über die Alpenlandschaft, über die der bayerische Volksschriftsteller Ludwig Ganghofer, dessen Romane oft im Berchtesgadener Land spielen, einmal gesagt hat: "Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land."



Und tatsächlich lädt das duftige Grün der Almwiesen schier zum Kopfsprung ein. 1.800 Meter hoch liegt die Bergstation des Jenner, wir steigen aus der Gondel und beginnen gemächlich unseren Weg: Drei Tage werden wir wandern, über den Unteren Hirschenlauf zur Gotzenalm, übers Landtal zur Wasseralm, über den steilen Röthsteig wieder hinab an den Königssee. Um die 20 Kilometer sind es insgesamt, aber es geht beständig auf und ab – und am Ende fast 800 Höhenmeter nach unten.

Wir legen los. Kaum Steigung, rechts und links von uns Tannen und Wiesen, Vögel tschilpen, Bächlein rieseln und ab und an steht eine Kuh in der Mitte des Pfades und sieht uns mit samtenem Dulderblick an. Am Wegesrand liegt eine Hütte, ein uriger Holzstadel: die Wasserfallalm. Im Schatten des Watzmann, von Almwiesen umgeben.

Die Hütte ist bewirtschaftet, Anita Hohenreiter heißt die Sennerin, sie ist 27, liebt die Berge, die Kühe, das Kasen, wie man hier das Käsemachen nennt. In den Wintern hilft sie auf Höfen im Tal aus, in den langen Sommern ist sie hier oben, seit sie 15 ist. Allein. "Wenn du Angst hast, kannst du nicht auf die Alm", sagt sie trocken, während sie in der Sauermilch rührt. Aus der wird Schüsselkäse, der, mit Kümmel und Öl angemacht, herrlich zu der dicken Scheibe Roggenbrot schmeckt, die Anita uns serviert. Um fünf in der Früh steht sie auf, versorgt das Vieh, melkt, macht Butter. Die Butter wird in alte Holzmodel gedrückt und auf der Alm verkauft oder unten im Tal. Auch die Milch wird täglich abgeholt und ins Tal gebracht, in blechernen Milchkannen.

Lauschig ist es auf Anitas Alm, die gute Stube hat eine Eckbank mit Herrgottswinkel, auf dem Holztisch liegt ein Buch, die "Klassische Homöopathie für Rinder", auf dem mit Holz befeuerten Oma-Herd köchelt Milch in einem Blechtopf. Es gibt kein Bad, Anita wäscht sich mit Schüssel und Krug, das Plumpsklohäuschen steht draußen, ein paar Meter vorm Haus. Der Stall ist Wand an Wand, es riecht nach Kuh, nach Dung, nach Käse und Milch, nach Leben und Wärme.

Wenn Anita morgens aus der Hütte tritt, hat sie die Berge, die Wiesen, den Bach nur für sich. Anita kann sich ihr Leben nicht anders vorstellen. Sie ist auf einem Bauernhof groß geworden und war von klein an auf Almen. Im Tal sind ihr die Menschen zu getrieben, von Zeit und Zielen, sie bringen ihre Hektik oft bis zu ihr nach oben, wenn sie auf den Bänken vor der Hütte sitzen und es eilig haben, mit dem Bestellen, mit dem Glas Milch, mit dem Käsebrot, dem Kauen und Schlucken, dem Bezahlen. Wenn die Gäste weg sind, flicht Anita weiter an ihren Zöpfen aus Tannenzweigen, sorgfältig, Meter um Meter. Die Tannengirlanden werden zu Kronen und Arabesken gedreht für die Kühe beim Almabtrieb, wenn sie Anfang Oktober ins Tal geführt werden.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 04/2016 © MERIAN

Wir gehen weiter. Durch den Nationalpark Berchtesgaden, einer von 16 in Deutschland. Knapp 210 Quadratkilometer umfasst das Gebiet, in dem so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen wird. 1978 wurde der Nationalpark hier ausgewiesen, vor bald 40 Jahren. Und langsam zeigt sich das Ergebnis des Schutzes: Wo Jahrhunderte vor allem Fichten gepflanzt wurden – für die Salzgewinnung brauchte man schnellwachsenden Brennstoff –, steht heute ein Mischwald mit Buchen, Lärchen, Tannen, Fichten und Bergahorn. Auch der sehr seltene Steinadler nistet hier wieder, baut seine Horste an den Felswänden und unter Vorsprüngen, schwingt sich durch die kühle Luft, zwei Meter Flügelspannweite hat das Tier. Fünf Brutpaare leben derzeit hier im Nationalpark Berchtesgaden. Steinadler sind treu: Haben sie ihr Gegenüber einmal gefunden, bleiben sie meist ein Leben lang ein Paar.

Die Senner waren anfangs besorgt: Was sollte nun mit ihren Almen, die oft schon seit Jahrhunderten in Familienbesitz sind, geschehen? Durften die weiter bewirtschaftet werden, in einem so strengen Naturschutzgebiet? Doch die Almen wurden von den Naturschützern rasch als eigener Lebensraum für Wiesenblumen und bestimmte Tiere erkannt – würden die Kühe hier nicht jeden Sommer die Baumsprösslinge wegfressen, würde die Gegend verwalden.