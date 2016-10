Evas Gespür für Wein

Eine Frage der Etikette: "Spätburgunder" oder "Silvaner", das ist Eva Vollmer zu knapp. Jeder Wein, jede Sorte ist für sie ein Gedicht.

"Stell dir vor, wie eine Erdbeere im Zitronenkostüm erst in oder auf deiner Nase herumtanzt, um dann eine Party auf deiner Zunge zu schmeißen." Eva Vollmer hätte auch nur "Weißer Spätburgunder, trocken" aufs Etikett schreiben können. Aber das steht doch schon auf so vielen Weinflaschen. Und überhaupt: Was sagt das eigentlich aus?

Deshalb druckt die Winzerin aus Mainz-Ebersheim kleine Texte auf ihre Flaschen. Denn Wein machen bedeutet für Eva Vollmer vor allem eines: Geschichten zu erzählen. Die ihres Betriebs beginnt 2007. Während andere ihre über Generationen gewachsene Tradition wie eine Fahne vor sich herschwenken, spielt sie den jugendlichen Charme eines neuen Startup-Unternehmens aus: frischer, frecher, immer bereit, mit Konventionen zu brechen.

Sicher, der Hof ist schon da, Reben wachsen hier seit Jahrzehnten. Vater Vollmer führt einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb, die Trauben, die er erntet, bringt er allerdings zur Winzergenossenschaft. Tochter Eva ist von klein auf mitten im Geschehen, malocht wie ein Kerl, freiwillig, ist halt ihre Art. Fährt schon als Dreikäsehoch Trecker, macht mit 18 den Lkw-Führerschein, steuert Rübenlaster durch Rheinhessen, verdient sich auf dem Frankfurter Flughafen als Schneepflug-Pilotin noch was nebenher. Sie lässt sich zur Weinküferin ausbilden, studiert Önologie, wird zwischenzeitlich auch mal zur Rheinhessischen Weinkönigin gewählt – doch der Entschluss, ein eigenes Gut zu gründen, fällt erst später.

Als sie – wieder so eine Geschichte – mit ihrem Lebensgefährten eine Weinmesse besucht, verspricht im Scherz einer dem anderen einen Weintank als Weihnachtsgeschenk. Anschließend denken beide, der andere hätte die Sache längst schon wieder vergessen. Am Ende stehen zwei Tanks neben dem Christbaum. Für die beiden Schicksalswink und Startsignal zugleich: Fortan werden Papas Trauben sorgfältig mit der Hand gelesen und zunächst im elterlichen Keller nach Öko-Richtlinien ausgebaut.

"Kult-Weine" nennt Eva Vollmer selbstbewusst ihre ersten Kreationen. Die Fachpresse horcht auf, lobt die "tiefe Würze" ihrer Rieslinge, den "rauchigen Feuerstein-Duft" ihres Silvaners. Für die Winzerin ist das zu beliebig. Sie liest lieber, dass ihr Riesling "die flüssige Geschichte eines Spaziergangs an einem goldenen Oktobernachmittag erzählt, in dem sich die letzten Sonnenstrahlen mit einer frischen Brise verbinden" – und schreibt das deswegen selbst auf ihre Flaschen.

Das nächste Kapitel ihrer Geschichte ist auch schon aufgeschlagen: Eva Vollmer wird roten Riesling in Rheinhessen anbauen, den Urahn des klassischen weißen, der allerdings fast in Vergessenheit geraten ist. Eines dürfte sicher sein: Die Ebersheimerin wird die Geschichte dieser Rebe ganz neu erzählen.

Weingut Eva Vollmer

Mainz-Ebersheim, Nieder-Olmer Str. 65, Tel. 06136 46472

www.evavollmer-wein.de

Tipp: In ihrem "Genussgarten" lädt Eva Vollmer zu "Weinpicknicks" jeweils an den ersten Freitagen im Juli, August und September ein. Ihre Vinothek Kostbar ist regelmäßig geöffnet.