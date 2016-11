Gleich südlich von Madrid tauchen wir in die Meseta ein – die weite Hochebene Kastiliens, baum- und schattenlos, durchzogen von Schluchten und Talsenken. Wilde Unkrautfluren mit Löwenzahn, Klatschmohn und Margeriten blühen neben der schnurgeraden Asphaltstraße, auf der wir unter blassblauem Himmel in Richtung Süden wandern. In unseren Rucksäcken steckt nur das Nötigste: Kleidung, Schlafsack, Zelt, gute Geländekarten und Miguel de Cervantes’ Don Quijote.



Seinetwegen sind mein Sohn Aaron und ich nach Zentralspanien gekommen. Wir wollen den Spuren des Don Quijote von der Mancha folgen, eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Vielen Menschen gilt Don Quijote als Sinnbild für Träumerei und Abenteuer. Besonders sein Kampf gegen die Windmühlen ist ein Symbol dafür, Vergebliches zu wagen. Vier Wochen haben wir eingeplant, um Orte, Landschaften und Schauplätze dieses geliebten Buches in Augenschein zu nehmen. Zu Fuß. Auf einer Strecke von tausend Kilometern.

Schon aus der Ferne sehen wir Toledos Kirchen und Häuser, hoch auf einem Granitfelsen über dem Tajo erbaut, dem Fluss, der die Stadt in einer Schleife umschließt. Als wir die Gassen der Altstadt erreichen, färbt sich der Abendhimmel in wechselnden zartesten Pastelltönen. Stimmungen, wie sie Toledos berühmtester Maler El Greco wie kein anderer in seinen Bildern eingefangen hat. Augenblicke, in denen ich verstehen kann, warum Toledo für Cervantes die schönste aller spanischen Städte war. Mehr noch. Spaniens Dichter Gustavo Bécquer (1836-1870) hatte sich sogar einst gewünscht, dass nur "Dichter und Träumer" die Stadt betreten dürfen. Allen anderen müsse verboten werden, "auch nur einen dieser kostbaren Steine Toledos zu berühren".

Bemerkenswert ist auch, was sich in Cervantes’ großem Werk auf einem Marktplatz in Toledo zugetragen haben soll: Die Erzählerfigur kauft einem Jungen etliche Papiere in arabischer Schrift ab, die von den "Erlebnissen des Junkers Don Quijote von der Mancha" berichten, geschrieben von Sidi Hamét Benengelí, einem arabischen Geschichtsschreiber – dann muss ja wohl alles stimmen, was hier berichtet wird.

Cervantes erzählt die Geschichte des "Ritters von der Traurigen Gestalt", der, nach der Lektüre zahlreicher Ritterromane, eine verrostete Rüstung aus einer Truhe kramt, seinen alten Klepper aus dem Stall zerrt, ihn Rosinante tauft, sich in das Bauernmädchen Dulcinea verliebt und den stämmigen, kleinen Sancho Panza zu seinem Knappen macht, ehe beide zu einer abenteuerlichen Reise durch die kastilischen Ebenen aufbrechen, um "das Unrecht und die Unterdrücker zu bekämpfen".

Südlich von Toledo wandern wir durch die Heimat von Don Quijote und Sancho Panza: la Mancha. Dieses Wort ist die hispanisierte Form des arabischen Wortes al-Mansha, bedeutet trockenes Land, und erinnert an die heißen, trockenen Sommer. Im Herbst dagegen leuchtet das Land des Weins und der Oliven im Licht der Sonne von safrangelb bis eisenrot. Schmale Pfade und sandige Fahrwege zerschneiden und rahmen die Erde in riesige Rechtecke und Quadrate. Es ist eine überwältigende Kulisse aus archaischer Landschaft, gemustertem Kulturland und grenzenloser Weite. Als Gäste einer Manchegofamilie, so heißen die Bewohner der Mancha, spüre ich, dass das rote Leuchten der Erde – entgegen farbpsychologischen Erkenntnissen – hier keinen Menschen aus der Ruhe bringt. "Wir müssen hart arbeiten, aber niemals würden wir die Mancha verlassen. Nirgendwo gibt es so viel Freiheit", sagt der Landwirt Alejandro, der von den Früchten dieser Region lebt. Und während wir gemeinsam zu Abend essen, es gibt Käse, Schinken, Brot, Wasser und Rotwein, spüre ich, dass sich diese Menschen seit Jahrhunderten Würde und Bescheidenheit angeeignet haben.

Dann wieder: gehen, gehen, gehen mit Cervantes’ Ritterroman im Rucksack. Orte und Landschaften, die uns der spanische Dichter sporadisch in seinem Werk an die Hand gibt, weisen uns den Weg zu den literarischen Abenteuern des Don Quijote.