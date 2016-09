Beinahe hätte es die junge Frau erwischt, das fauchende Ungetüm. Um wenige Zentimeter verfehlt seine Schnauze ihr Bein, dann stoppt es seine Attacke abrupt. Nein, kein Alligator: Diese Bestie ist ein Lamborghini Aventador, eine 700-PS-Echse aus Kohlefaser und Alu. Ein Parkwächter eilt herbei, öffnet dem sonnengebräunten Besitzer die Flügeltür, und dieser verschwindet nach ein paar auf Spanisch gehauchten Entschuldigungsworten vorbei an der verdutzten Fußgängerin in einem hinter Bambusgras versteckten Restaurant.

In Momenten wie diesem glaubt man, die Zeit sei in Miami stehen geblieben. Ganz sicher kommt gleich Sonny Crockett angerauscht, nimmt den rasenden Rüpel fest und verschwindet zu den Klängen von Phil Collins mit der Dame auf sein Boot.

Aber er kommt nicht. Stattdessen flanieren vollbärtige Hipster vorbei, Bling-Bling-Girls, mit Kindern und Kameras behangene Touristen und College-Kids in Shorts, mit Baseballkäppis und Plastikbechern in der Hand. Es ist Second Saturday, und in Miamis Künstlerviertel Wynwood herrscht Hochbetrieb. Denn dort, wo vor 30 Jahren sperrige, manchmal auch illegale Waren in schmucklosen Lagerhäusern gehortet wurden, zieren nun neonbunte Graffiti und psychedelische Wandmalereien die Fassaden, buhlen Dutzende Galerien, eine ganze Reihe Foodtrucks und fliegende Händler um Kundschaft. Am zweiten Samstagabend in jedem Monat eröffnen die Galeristen neue Ausstellungen, von Kinetischer Kunst bis hin zu Neo-Naivem. Aufgedrehte Guides zeigen Neugierigen das Freiluftmuseum Wynwood Walls und andere Street-Art-Highlights, und bis in die frühen Morgenstunden wird gestaunt, gekauft, getrunken und die Luft mit "Wow! Amaaaazing!"-Rufen geschwängert. Es geht ein bisschen zu wie in Kreuzberg – läge Kreuzberg unter Palmen und wäre auf Steroiden.

Fredric Snitzer lacht darüber: "Nun ja, Wynwood hat sich in den letzten paar Jahren sehr verändert. Aber das Viertel ist nicht stellvertretend, genauso wenig wie Donald Trump ein typischer New Yorker ist: Wynwood ist eben der Donald Trump der Kunstszene Miamis!"

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 12/2015 © MERIAN

Und die kennt Snitzer wie kaum ein anderer. Seit den späten siebziger Jahren lebt und arbeitet der 65-Jährige als Künstler und Galerist in Miami und unterrichtet dort an der renommierten New World School of the Arts. Anfang des neuen Jahrtausends war er einer der ersten Galeristen, die Wynwood für sich entdeckten, und bis heute sitzt er als einziger Kunstprofi aus Florida im Kommitee der Art Basel Miami Beach, der wichtigsten Kunstmesse der Stadt.

Seit 2002 findet die jeden Dezember in Miami Beach statt. Jahr für Jahr zieht sie mehr Besucher an, zuletzt waren es 75.000: darunter seriöse Kunstsammler und Künstler aber auch immer mehr Promis wie Lady Gaga, Kanye West und Kim Kardashian, die den Trubel ausnutzen, um sich zwischen Kultur und Geldadel publikumswirksam ins rechte Bild zu rücken. Wert der 2014 dort zum Kauf angebotenen Werke: über drei Milliarden Dollar.

"Art Basel Miami war ganz klar die Initialzündung", ist sich Snitzer sicher. "Es gab zwar auch vorher eine Kunstszene in Miami, und natürlich gab es auch vorher schon Käufer. Es gab die schnurrbärtigen Typen, die in der Dokumentation "Cocaine Cowboys" gezeigt werden und die ihre Villen mit Kitsch oder Fälschungen dekorierten. Aber dieser Boom, wie ihn nun Wynwood und der benachbarte Design District mit seinen unzähligen Flagship-Stores, ja eigentlich die ganze Stadt erleben: All das wurde erst durch die Aufmerksamkeit ermöglicht, die Miami seit der ersten Art Basel erfährt."