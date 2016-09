Das Büro des heimlichen Bürgermeisters von Riva ist leicht zu verfehlen. Es liegt in einem Friseursalon, dessen schmale Eingangstür sich im Schatten des Stadttors San Marco versteckt. Dahinter leuchten froschgrüne Wände, die sich in großen Spiegeln vervielfachen. Auf den Lederstühlen an der Seite sitzt heute nur eine ältere Dame, die sich eine neue Dauerwelle abholt. Der Meister lässt das seine Tochter übernehmen, er selbst hockt lieber in seinem Büro im Hinterzimmer und studiert die Tageszeitung. Gestatten: Franco Benatti, 75 Jahre alt, schwarze Brille und großer Schnauzer im Gesicht, Friseur in vierter Generation – und einer der angesehensten Bürger von Riva del Garda.

Denn Franco ist Präsident und Gründer des Club La Bacionela. Vor 35 Jahren saßen er und vier Freunde wie so oft hier um die Ecke in der Osteria, als sie die Idee hatten, einen Verein zu schaffen, um ihrer alten Heimat neues Leben einzuhauchen. Also stellten sie in einem Hinterhof Bänke auf, bestellten eine 30 Kilo schwere Bologna-Wurst und schmierten eifrig Stullen, die sie gegen eine Spende für die Ärmsten der Stadt verschenkten. Den Verein nannten sie so wie den Schöpflöffel, mit dem man traditionell Wein einschenkt. La Bacionela.



Aus dem kleinen Hinterhoffest ist längst die größte Party der Stadt geworden. Als Beweis kramt Franco eines seiner Fotoalben hervor. Darin kleben Dutzende Bilder von ihm und den anderen Mitgliedern, alle in kanariengelben Hemden und mit Strohhüten auf den Köpfen. Wie sie mit einer Blaskapelle in die Stadt spazieren und wie sie mit einem Kran eine zentnerschwere Wurst auf die Piazza III Novembre hieven. Eine der letzten Würste war sogar so schwer, erzählt Franco mit einem Grinsen, sie musste mit einem Helikopter am Seeufer abgesetzt werden.



Fünfmal im Jahr nehmen Franco und seine Freunde die Piazza in Beschlag und bieten regionale Spezialitäten an wie Carne Salada oder eben die Bologna, mit der alles begann. 70 Mitglieder hat der Verein mittlerweile. "Es gibt Leute, die ihre Mutter verkaufen würden, um aufgenommen zu werden", sagt Franco. Mehr als 20.000 Brötchen müssen die Clubmitglieder mittlerweile schmieren, rund 5.000 mehr als Riva Einwohner hat. "Es kommen eben nicht nur Rivaner, sondern auch Touristen und Leute aus den Nachbarorten", erklärt Franco. "Mit einer Bologna im warmen Brötchen und einem Glas Wein – da bist du im Paradies!"



Der Club verkörpert den Geist von Riva del Garda: die Geschäftigkeit, die Gastfreundschaft, die Lust am Genuss. Und den Willen, sich etwas Eigenes zu bewahren. Die zweitgrößte Stadt am See liegt abgeschottet an seiner Nordspitze, eingerahmt von Felswänden auf der einen und Olivenhainen auf der anderen Seite. Wenn der Gardasee eine Art Enklave in Italien ist, so ist Riva eine Enklave an seinem Ufer. Um das zu erkennen, reicht es, einmal durch die pittoreske Altstadt zu schlendern.



In der Nachsaison sind die Nachbarorte Malcesine und Limone wie ausgestorben, und obwohl auch hier in manchen Schaufenstern Zettel mit der Aufschrift "Wir sind im Dezember wieder da!" hängen, so ist in Riva noch erstaunlich viel los. Eine Blaskapelle marschiert durch die Altstadt, Mountainbiker pesen über die Straßen auf dem Weg ins nahe Gebirge und vor den Cafés sitzen Gäste in T-Shirts, während ein paar Schwäne um sie herum die Krümel aufpicken.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 06/2016 © MERIAN

Besonders gut besucht ist das "Maroni" neben der Kirche. Das altmodische Café mit Gebäckvitrine und graubraun gestreiften Sitzecken ist ein Lieblingstreffpunkt der Rivaner. Im hintersten Zimmer sitzt Carmen Picciani. Die 52-Jährige mit den kurzen Locken und dem schlanken Gesicht wurde in Riva geboren. Sie lebte eine Zeitlang in den Niederlanden, bevor sie nach Hause zurückkehrte und anfing, als Fremdenführerin zu arbeiten. Sie weiß, wie eigenwillig die Rivaner sein können. "Wir gehören zur Provinz Trentino, aber manche Trentiner halten uns für oberflächlich und hochnäsig", sagt Carmen. "Weil wir selbst uns nicht als Trentiner sehen, sondern einfach als Rivaner. Wir gehören zum Gardasee. Der hat uns immer mit der Welt verbunden."

Riva war eine Keimzelle des Fremdenverkehrs am See. Im 19. Jahrhundert, als der Ort noch zu Österreich-Ungarn gehörte und Reiff am Gartsee hieß, entwickelte sich der kleine Handelsplatz zum Luftkurort. Während der Cousin von Kaiser Franz Josef das benachbarte Arco zu seinem Winterwohnsitz machte, tanzten die Offiziere mit ihren Frauen auf Rivas Promenade in den Sonnenuntergang. Bald kamen auch internationale Gäste, amerikanische Millionäre wie die Vanderbilts und russische Aristokraten wie die Schwester des Zaren. Um diese illustren Besucher angemessen zu beherbergen, wuchs in Riva eine eigene Generation Hoteliers heran, die wenig später auch in den Nachbarorten mondäne Luxushotels aus dem Boden stampfte.