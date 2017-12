Die Grimmwelt in Kassel © Gulliver Theis für MERIAN

Keine Angst vor dem dichten Märchenwald aus grünem Plastikgestrüpp. Keine Angst vor dem Hexenhaus mit seiner niedrigen Tür. Die Hexe bekommt einen Tritt in den Hintern und ist unschädlich gemacht. Hier unten im Tiefgeschoss des Museums sind die Märchen der Brüder Grimm ein Spaß, von dem alle etwas haben sollen. Ein Froschkönig hüpft als Laserprojektion über den Boden. Und plötzlich sieht sich der Besucher in einer Videoinstallation von lauter gleichzeitig plappernden Erzählern umzingelt. Die wundersamen, fantastischen, furchterregenden und doch immer auch tröstlichen Ge­schichten sind eben bis in den letzten Winkel der Welt bekannt. Und wenn "Rumpelstilzchen" auf Plattdeutsch schon kauzig klingt, auf Französisch sehr charmant – allein auf Japanisch wäre es Grund genug, einfach mal nach Kassel zu fahren.

Dabei war die Geburt der "Grimmwelt", die 2015 ihre Türen öffnete, eine echte Herausforderung. Ein Museum war zu bauen und zu bespielen für zwei sehr unterschiedliche Schätze: zum einen für Märchen, eine Kunstform, die jedem Kind vertraut ist. Und zum anderen, eine Treppe höher und alphabetisch sortiert wie in einem Wörter­buch, für Sprache, ein Medium, das ständigem Wandel unterworfen ist. Das Haus sollte belegen, was geblieben ist von den Wörtern, die Jacob und Wilhelm Grimm auf Bergen von Zetteln festgehalten und sortiert haben – und zugleich ein Bewusstsein dafür wecken, was hinzugewachsen ist an Begriffen, denen die Sprachforscher zu Lebzeiten nie begegnet sind.

Die Brüder Grimm kannten keinen Computer und kein Auto, keinen Fül­ler und kein elektrisches Licht. Bei Kerzenschein hockten sie in ihrer Stube, geduckt zwischen Stapeln von Büchern und Journalen, und exzer­pierten mit kratzenden Federn. Goethe, Gryphius, die Evangelien aus der Lutherbibel, das Hildebrandslied. 4.000 Quellen: Wer hat was wann in welchem Zusammenhang geschrieben?

Als Märchensammler waren sie da längst erfolgreich und berühmt. Aber das war eher ein Divertimento gewesen, ein Vergnügen für den Freundeskreis im gemeinsamen Salon. Mit den Wörtern war es ihnen ernst. Am 6. Oktober 1838 unterzeichnete der ältere der beiden Forscher, Jacob Grimm, mit dem Verleger Salomon Hirzel den Vorvertrag zu einem Wörterbuch der deutschen Sprache. Fast 14 Jahre später legten er und sein Bruder Wilhelm – inzwischen von Kassel nach Berlin gezogen – die erste Lieferung vor, von A bis Allverein.



Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 05/2017 © MERIAN

Dem Stichwort "Froteufel" galt der letzte Eintrag, den wiederum Jacob vor seinem Tod 1863 zulieferte. Da war das ursprünglich auf zehn Jahre angelegte Projekt für zwei Forscherleben schon viel zu groß geworden. Am Anfang hatte der eine noch dem anderen gesagt: Fang du bei A an, ich beginne bei D, sonst kommen wir uns bald schon wieder ins Gehege. Großspurig? Nein, es war wohl eher blauäugig.

Fast hundert Jahre später, 1961, schlossen die Nachfolger der Nachfol­ger das Werk mit dem Buchstaben Z ab; es umfasste nun rund 320.000 Einträge in 32 Bänden. Weitere zehn Jahre brauchte das Quellenverzeichnis, Band 33 – da hatten die Philologen und Germanisten der Berlin­-Brandenbur­gischen Akademie der Wissenschaften im Osten und die Göttinger Kollegen im Westen lange mit der Nachbearbei­tung der ersten Bände begonnen. Den Nationalpreis der DDR bekamen beide Forschergruppen zusammen; manch­mal funktionierte deutsch­-deutsche Gemeinsamkeit eben doch. Aber kann man der Sprache ein Museum bauen? Nimmt man ihr nicht genau damit den Raum, den sie braucht, um sich lebendig fortzuentwickeln?

"Seien Sie unbesorgt", beruhigt Susanne Völker, "wir halten die Wör­ter am Leben." Hinter dem Rücken der Museumsleiterin läuft eine schier endlose Folge von Begriffen als Projektion über die Wand des Foyers. Es ist eine Arbeit des Karlsruher Konzeptkünst­lers Ecke Bonk, die schon 2002 auf der Documenta zu sehen war und nun in der Kasseler Grimmwelt ihren Ort auf Dauer gefunden hat. "Serviten" steht da zu lesen und verschwindet langsam von der Bildfläche. Servitor, Servitut, Sesam. "Sie haben nun 72 Jahre Zeit", rechnet Völker vor, "erst dann fangen wir an, uns zu wiederholen."