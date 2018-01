Location-Scouts entdeckten Siglufjörður für die Erfolgsserie "Trapped", seitdem kommen die Krimifans. Vom stillgelegten Flughafen hat man den ganzen Ort im Blick, die Wiedereröffnung ist geplant. © Tim Langlotz für MERIAN

Feine Flocken fallen auf die nackten Schultern, durch den Dampf blickt man auf den Fjord, auf bunte Holzhäuser und die steilen Schneeberge ringsum. Von links erklingt Schweizerdeutsch, von rechts österreichisches Deutsch, kanadisches Französisch und amerikanisches Englisch. In dem kleinen Thermalpool hat sich die Internationale der Skibergsteiger versammelt, in einem Kaff im äußersten Norden Islands. Sie schwärmt von Aufstiegen in der weißen Wildnis der Troll-Halbinsel und von Abfahrten über unverspurte Hänge mit Blick aufs Meer. "Das ist schon etwas Besonderes hier", sagt ein Schweizer Bergführer mit weißem Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart. Dann stemmt er seinen sehnigen Körper aus dem heißen Wasser und springt ins arktische Meer.

Das Kaff heißt Siglufjörður und liegt selbst für isländische Verhältnisse am Ende der Welt. Bis vor sieben Jahren war das Städtchen im Winter von der Außenwelt abgeschnitten. Jetzt ist es auf dem Weg, zur Skihochburg Islands zu werden. Drei Veranstalter bieten mittlerweile Heliskiing an, und von Jahr zu Jahr kommen mehr Tourengeher. Der Wintertourismus ist das neueste Kapitel in einer erstaunlichen Geschichte von Aufstieg und Fall, von der Gier und ihren Folgen, von Verzweiflung und neuer Hoffnung.

Die Geschichte beginnt am 8. Juli 1903. An jenem Tag lief das erste norwegische Fischerboot im Hafen ein, um hier seinen Fang einsalzen zu lassen. Die Norweger hatten vor der Nordküste riesige Heringsschwärme gefunden und zogen sie nun mit Schleppnetzen aus dem Meer. Schnell schauten sich die Isländer die Techniken ab und übernahmen das lukrative Geschäft.

In den Hungerjahren der Weltkriege war Hering heiß begehrt, die Exporte gingen nach Skandinavien und Russland, nach Deutschland und in die USA. In manchen Jahren machte Hering mehr als ein Drittel der isländischen Ausfuhren aus. Schwarzweißfotos zeigen eine Armada von Kuttern im Hafen, Berge von Fässern unter dampfenden Fabrikschloten, lange Reihen von Trögen, an denen junge Frauen im Akkord Heringe ausnahmen. Aus ganz Island strömten die Heringsmädchen herbei, um in den Sommermonaten in den 23 Einsalzstationen zu arbeiten. Was sie übrig ließen, wurde zu Fischmehl gemahlen und zu Öl gepresst. 1948 war Siglufjörður die fünftgrößte Stadt Islands, im Sommer lebten bis zu 15.000 Menschen im Klondike des Nordatlantiks.

"Man hörte Schwedisch, Finnisch und Englisch, es ging zu wie in London oder Paris", erzählt Anita Elefsen. "Ein großes Kino zeigte jeden Tag Filme, und am Sonntag, wenn die Fischer für den Gottesdienst Landgang hatten, musste man sich auf der Hauptstraße mit den Ellenbogen durch das Gewimmel drücken."

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 10/2017 © MERIAN

Anita, 30, ist die Direktorin des Heringsmuseums. Seine fünf Gebäude stehen weithin sichtbar an der Hauptstraße. In einer Halle läuft man vorbei an Stahlrohren, Zahnrädern und Kohleöfen, durch die finsteren Maschinenschluchten einer Siederei. Eine andere Halle wurde um mehrere Fischerboote herumgebaut. Das Herz des Museums aber ist die Roaldsbaracke. Das rote Norwegerhaus war eine der größten Einsalzstationen Islands, im zweiten Stock sind die Zimmer der Heringsmädchen so erhalten, als wären sie vor fünf Minuten gegangen. Schürzen und Kleider hängen neben den Stockbetten, Nylonstrümpfe baumeln von einer Leine, ein Casanova-Büchlein liegt neben Radio und Lockenwicklern auf dem Tisch. Man sieht, wie spartanisch die Mädchen lebten. Aber man ahnt auch den Geist eines großen Jugendlagers.

"Es gab fünf Tanzhallen, abends spielten überall Bands, man konnte jeden Tag feiern", erzählt Anita. "Alle waren jung, man landete bei jemandem im Zelt, stand am nächsten Morgen auf und arbeitete weiter."

Bis der Goldrausch 1968 mit einem Schlag vorbei war. Die Bestände waren so stark überfischt, dass die Schwärme kollabierten. Kein Hering ging mehr ins Netz. Die Menschen zogen fort, Siglufjörður wurde zur Geisterstadt.