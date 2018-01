Nelson Mandela lacht von einer Hauswand, die Haare ergraut, die Hände in Boxhandschuhen zum Angriff bereit. Flankiert wird er von dem britischen Milliardär Richard Branson und einem Mann mit herausforderndem Blick, dessen Bizeps etwa so groß ist wie sein kahlgeschorener Kopf. So sieht er sich, der Künstler Tumi Masite, der das Wandbild gemalt hat, in dem Haus lebt und das Bodybuilding-Studio Ikasi Gym betreibt. Live ist sein Bizeps noch beeindruckender. Masite, weite Sporthose, enges Muskelshirt, breite Lücke statt linkem vorderen Schneidezahn, grüßt, ballt die Faust und pumpt einen Oberarm routiniert auf mittlere Luftballongröße.

An der elefantengrauen Betonmauer, die das kleine Heim in Alexandra, Johannesburgs ältestem Township, begrenzt, hängen weitere Gemälde von ihm. Wäscheklammern halten die Leinwände mit bunten Afrika-Motiven an einer Leine, davor baumelt ein roter Sandsack, der untenherum mit Paketband geflickt ist. "Mit meinen Bildern finanziere ich meine Studios", sagt Tumi Masite ernst, das vierte sei gerade im Entstehen. "Ikasi", der Name der Studios, bedeutet schlicht "Township".

Auf seinem lädierten Smartphone zeigt er Fotos von sich und Richard Branson. Der Virgin-Gründer hat ihn vor Jahren hier besucht und Geräte gestiftet. Und Mandela habe als Jurastudent eine Weile in Alexandra gewohnt, keine zwei Minuten vom Ikasi Gym die staubige Straße hinunter.

Ein Bild von Tumi Masite kostet 500 Rand, rund 35 Euro, Besucher aus Übersee seien gute Käufer, sagt er. Aber er würde gern mehr verkaufen, das Geld in seine Studios stecken, damit etwas wächst in "Alex", er möchte die Jugendlichen von den hier allzeit sehr belebten Straßen holen, ihren Sinn für ein gesundes Leben schärfen. Er ist mehr als ein Künstler, mehr als ein Bodybuilder und mehr als ein Unternehmer. Er hat eine Mission, und da ist er nicht der Einzige in Johannesburg.

Südafrikas größte Stadt wird gerade neu erfunden. Und Kunst spielt dabei eine große Rolle - wobei auch der Begriff "Kunst" hier, wenn nicht neu erfunden, so doch mit neuen Ansätzen gefüllt wird. Während viele Südafrika-Reisende beim Wort "Johannesburg" immer noch zuerst an Verbrechen und eine schnelle Weiterreise Richtung Krüger-Nationalpark oder Kapstadt denken, entwickelt die Stadt eine mitreißende Energie.

In Alexandra, wo die meisten Menschen wenig bis gar kein Geld haben, kann diese Kraft nicht ganz so schnell wirken wie in Maboneng. Maboneng bedeutet "Ort des Lichts" und ist kein offizieller Name, das gemeinte, bis zur Jahrtausendwende heruntergekommene Viertel liegt zwischen dem Stadtteil Jeppestown und dem Zentrum.

Die Energie bringen hier mehrere Menschen: Da ist der Unternehmer Jonathan Liebmann, der 2007 eine Ecke mit fünf alten Warenlagern kaufte, das Kreativzentrum Arts on Main daraus machte, dann binnen weniger Monate an der zentralen Fox Street weitere Immobilien kaufte und sanierte und inzwischen als privater Investor das komplette Viertel umgekrempelt hat. Da ist der weltweit gefeierte Künstler William Kentridge, der als einer der Ersten mit seinem Studio im Arts on Main ein- und viele nach sich zog. Und da ist Bheki Dube, der 2013 "Curiocity Backpackers" gründete, das erste und bisher einzige Hostel in Maboneng.

Er steht dort, wie sehr oft, an der Bar und gibt gerade einer Gruppe Jungs aus Deutschland Tipps für ihren Abend. Zur schwarzen Kappe trägt er Jeans, T-Shirt und Sneakers. Sein Gesicht ist freundlich und offen, sein Englisch geschliffen, seine Kenntnis von der Welt groß. Bheki Dube ist Mitte zwanzig. Was er seinen Gästen bieten möchte, beschreibt er so: "Du bekommst ein Bett und kannst viele Erfahrungen teilen, du erlebst bei uns eine echte afrikanische Stadt." Unter dem Namen "Mainstreet Walks" bietet er auch Stadttouren zu Fuß an.