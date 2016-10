Es gibt da dieses Schaufenster, in dem überall alte Lampen stehen und hängen. Alles Artefakte aus dem Industriezeitalter. Manchmal, wenn man tagsüber vorbeigeht, sieht man einen jungen Mann mit rotblonden Haaren, der sich tief über eine Tischplatte beugt. Seine Hände arbeiten sich durch die Schräubchen, Gelenke und Leitungen einer Lampe.



Der Laden von Wolf Konrad Roscher, 37 Jahre alt, hat keine festen Öffnungszeiten. Wer etwas kaufen will, muss ihn vorher anrufen. Roscher ist jemand, der sich noch Zeit nimmt. Monate dauert es mitunter, bis er eine Lampe in ihre Einzelteile zerlegt und wieder zusammengesetzt hat. "Meine Objekte haben menschliche Zeit in sich aufgenommen und geben sie wieder ab. Das ist ihre Aura." Seine Leuchten erzählen Geschichten über dämmrige Industriehallen, metallisches Hämmern, schwielige, ölverschmierte Hände. Es ist die Vergangenheit des Viertels, in dem Roscher arbeitet.

Vor 150 Jahren gab es hier nur morastige Wiesen, Bauernhöfe und die Dörfer Plagwitz und Lindenau. 1891 wurden sie eingemeindet. Die Grenze zwischen den beiden Stadtteilen, die in Leipzig gern als "der Westen" bezeichnet werden, verläuft in der Mitte der Karl-Heine-Straße.



Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 09/2015 © MERIAN

Der Mann, nach dem die Straße benannt wurde, hat das Dorf Plagwitz in nur kurzer Zeit zum Leipziger Industriestandort gemacht. 1834 hatte Plagwitz 187 Einwohner, 1910 lebten hier schon fast 20.000 Menschen. Heine ließ einen rund zwei Kilometer langen Kanal bauen, als Transportweg und um die Wiesen und Sümpfe zwischen der Leipziger Altstadt und Plagwitz trockenzulegen. Er hatte Land rund um das Dorf geerbt und aufgekauft, plante dort das Industriegebiet, dessen Reste man heute noch sieht, wenn man durch die Straßen läuft.



Rote, große Klinkerbauten reihen sich aneinander. Sie tragen noch die Namen ihrer Produktionsstätten: Baumwollspinnerei, Buntgarnwerke, Tapetenwerk. Nur produziert wird dort nicht mehr, zumindest nicht industriell. Denn der Westen Leipzigs ist heute der kreative Hub der Stadt, Wohnort von Künstlern, Visionären und Utopisten. Von Menschen, die mutig genug sind, sich nicht nur Neues auszumalen, sondern ihre Ideen auch umzusetzen. Sie haben den Westen geprägt, verändert und zu dem liebenswerten Kiez gemacht, der er heute ist.