Noch ist er nicht bereit für die Party auf der anderen Straßenseite; diese Party, die er selbst angezettelt hat. Assaf Granit schiebt sich die Sonnenbrille hoch in die kurz geschorenen, grau melierten Haare, reibt sich die Augen und trinkt einen tiefdunklen Kaffee in seiner Bar Yudale. Er schaut nicht einmal hin zu dem Sandsteinhaus gegenüber, aus dessen weit geöffneten Fenstern und Türen wummernde Bässe hinaus in die Jerusalemer Mittagsruhe klingen. Dabei ist er es, den sie dort drüben feiern, in seinem Restaurant.

Ein Marktrestaurant hat Assaf Granit mit seinen Partnern Uri Navon und Yossi Elad hier ins Leben gerufen: in Jerusalems modernem Westen, nahe der Jaffastraße mit ihren Klamottenläden und nur eine Straßenecke entfernt vom größten Markt der Stadt, dem Machane-Jehuda-Markt. Im nuscheligen Hebräisch der Gemüseverkäufer, Fischhändler, Metzger wird aus dem Namen des Marktes "Machneyuda". Und genau den wählten Granit und seine Kompagnons für ihr Restaurant. Ihr Menü richtet sich nach dem, was der Markt gerade hergibt; die Speisekarte wird jeden Tag neu geschrieben, meist zweimal. Nur Krusten- und Schalentiere besorgen sie anderswo – auf dem Markt werden vor allem koschere Lebensmittel gehandelt.

Assaf Granit spielt eine tragende Rolle in jener kleinen Jerusalemer Renaissance, die Ende 2008 mit der Wahl des Bürgermeisters Nir Barkat, zuvor Gründer einer IT-Firma, begann. Barkat löste einen ultraorthodoxen Vorgänger auf dem Posten ab, und viele Einwohner hofften, die Lebenslust könnte nun zurückkehren in ihre Stadt. Die war still geworden, in sich gekehrt seit der zweiten Intifada mit ihren Selbstmordattentaten auf Cafés, Restaurants, Busse, Märkte. Und sie war dunkel geworden ob des wachsenden Anteils an ultraorthodoxen Einwohnern; Schwarz avancierte zur vorherrschenden Kleidungsfarbe in vielen Wohnvierteln. Doch dann kam Nir Barkat mit seiner neuen Politik der Musik-, Film- und Kunstfestivals, und wenige Monate später, 2009, folgte Assaf Granit, da gerade dreißig Jahre alt und mit seinen hantelgestärkten, tätowierten Oberarmen so gar nicht der übliche Gourmetkoch. Dank seinem Machneyuda ist es laut und bunt geworden in den Gassen rings um den Markt.

"Bei uns soll das Essen Spaß machen", sagt Assaf Granit, und dafür drehen er und seine beiden Partner alle Regler gleichzeitig nach oben. Israelische Partyhits dröhnen schon aus den Lautsprechern, wenn das Restaurant mittags öffnet; es dauert nicht lange, bis die Köche in der offenen Küche den Rhythmus der Musik mit ihren Löffeln auf Töpfen und Pfannen mittrommeln. Dazwischen hacken sie grüne Korianderblätter und rote Chilischoten klein, lassen einen persischen Eintopf leise köcheln und Steaks kräftig brutzeln. Ihr Entrecôte servieren sie nicht "rot", sondern "Django Unchained Style"; den Seebarsch benennen sie in ihrer Speisekarte gar mit einem Psalmvers: "Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir". Das Pilzrisotto oder die Polenta schmecken sie mit Trüffelöl ab, fluffige Croissants belegen sie mit salzigen Sardellen und frischer Petersilie, zum süßen Semolina-Kuchen geben sie Tahini-Eis mit auf den Teller.

Auch den Geschmack regeln die Köche im Machneyuda gern nach oben; Assaf Granit hat gelernt, dass die Leute genau das von ihm erwarten. Als er 2014 nach dem Machneyuda, der Wein- und Tapasbar Yudale auf der anderen Straßenseite und drei weiteren Restaurants in Jerusalem ein sechstes in London eröffnete, hielt er sich in den ersten Wochen ein wenig zurück beim Würzen. "Ich wollte vorsichtig starten und die Engländer langsam an unsere Aromen gewöhnen", sagt Granit. Doch die Besucher feuerten ihn an, heute wird im Londoner Palomar so intensiv israelisch gegessen wie im Machneyuda.

Das Jerusalemer Restaurant ist zur Urmutter eines Geschmacks geworden, der erst Jerusalem begeistert hat und jetzt auch Europa. Es ist ein Geschmack, der nirgendwo anders entstehen konnte als hier, an den Ausläufern des legendären Machane-Jehuda-Marktes. Als Kind ging Assaf Granit, der 1978 in Jerusalem geboren wurde und im Viertel Nayot südwestlich der Altstadt aufwuchs, fast jeden Mittwoch auf den Markt. Mit seiner Großmutter schloss er ein lukratives Abkommen: Er trug ihre Einkäufe, dafür entlohnte sie ihn großzügig am Süßigkeitenstand. Der Junge liebte diese Mittwoche, wegen der Süßigkeiten, wegen der Zweisamkeit mit seiner Großmutter und wegen des Marktes.