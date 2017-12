Das Erste waren jeden Herbst die Schneestangen. Krumme, hohe Holzstangen, die von einem Tag auf den anderen an den Straßenrändern in der Erde steckten. Nie konnte man sich Ende Oktober vorstellen, dass es hier irgendwann Schnee geben sollte, so hoch, dass solche Stangen notwendig wären.

Im Gegenteil, oft liegt im Herbst ein stabiler Hochdruck über dem bayerischen Oberland. Der Himmel ist makellos blau, und die Benediktenwand und das Wettersteingebirge treten so unglaubwürdig weit hinaus, als wären sie ein Pappaufsteller. Irgendwann aber hatten diese nahen Berge morgens weiße Mützen auf. Das war der Moment, an dem wir zum ersten Mal an den Winter glauben konnten.

Der Winter ist in Oberbayern die elementarste Jahreszeit. Alles zwischen München und Garmisch liegt ja schon mindestens auf 400 Höhenmetern, hier brauchen Frühstückseier länger, bis sie wachsweich sind; dafür sind schon im November die ersten Pfützen in den Ackerfurchen steinhart, und man weiß hier früh im Leben, wie es klingt, wenn Schneeketten auf Asphalt fahren. Das Tageslicht ist zwar etwas länger da als in Kassel oder gar auf Sylt, aber die Sonne verschwindet oft schon um zwei Uhr nachmittags hinter den Bergen, die dann lange, kalte Schatten über die Moorwiesen von Murnau oder die letzten Hechtfischer am Pollinger Weiher bei Weilheim werfen. Das Land fröstelt, die Keilriemen wimmern, und zur Raunacht zwischen Weihnachten und Neujahr springen die schaurig maskierten Perchten durchs Feuer. Doch, der Winter in Oberbayern kann schaurig sein.

Aber es gibt auch viele magische Momente. Wenn der Pilsensee über Nacht spiegelglatt zugefroren ist und man dann unterhalb des Andechser Bergs Schlittschuh fährt, wenn man am Neujahrsmorgen an der Kante der wilden Kandahar-Abfahrt über Garmisch steht und erst mal seine Atemwolken ins Tal schickt. Wenn mitten im Wald ein Weihnachtsmarkt stattfindet und es nach Tannen und Glühwein riecht. Oder wenn der sonnige Altherren-Weg über Oberammergau schon Anfang März wieder aus dem Schnee wittert und mit ihm die ersten wundersamen Leberblümchen.

Wir wohnten im Fünfseenland zwischen Starnberger und Ammersee, Ski fahren lernten wir im eigenen Garten. Die kaum zwei Meter Höhenunterschied zum Apfelbaum genügten am Anfang, um Herzklopfen vor der Abfahrt zu haben. Sogar eine eigene Sprungschanze hatte auf dieser allerersten Piste noch Platz, bei der man richtig abheben konnte und fliegen wie Jens Weißflog im Fernsehen. Ski waren immer im Keller, in jeder Größe, ohne dass jemand genau hätte sagen können, wie sie dorthin gekommen waren. Es fanden sich auch Schlittschuhe und dickholzige Eisstöcke, Hockeyschläger und braun gealterte Rodelschlitten mit rostigen Kufen, die niemand mehr schleifen würde.

Für jedes dieser wunderbaren Geräte war in einem guten Winter ein Tag bestimmt, aber meistens rannten wir einfach nach der Schule im Schneeanzug raus und kamen erst mit der Dunkelheit nach Hause, mit blauen Lippen und Schneetroddeln im Haar. Wir mussten dann unsere Schneeschuhe mit den eisigen Klumpen im Heizraum ausziehen und uns selbst auch, bis zur Strumpfhose. Wenn endlich der Schmerz der Wärme in den Fingern zog, war es Zeit für Fernsehen und Skiwasser. Das ist viel Wasser mit wenig Himbeersirup und gehört zu den Dingen, die es hier nur zwischen November und Februar gibt und die auch nur dann so schmecken, wie sie schmecken: großartig.