Klaustrophobie liegt bei mir in der Familie. Als ich meiner Schwester am Telefon erzähle, dass ich in Vietnam Höhlen erkunden will, kann ich ihre angstgeweiteten Augen praktisch hören: "Sind Höhlen nicht sehr beengt?", haucht sie. An fast alles habe ich gedacht: Visum, Mückenschutz, Typhus-Impfung. Aber dass man auf einer Höhlentour besser kein Problem mit engen Räumen haben sollte – das wird mir erst jetzt wirklich klar, kurz bevor ich abreise.

Eine Woche später liege ich im Matsch des zentralvietnamesischen Dschungels und habe ganz andere Schwierigkeiten: Ich komme nicht mehr hoch. Wie ein verzweifelter Käfer strample ich, aber meine Füße glitschen nur so durch die braune Pampe. Zum Glück bin ich nicht allein. Ein Trekkingstiefel stemmt sich beherzt gegen meine Schuhsohle, und ein kräftiger Arm zieht mich hoch: Bobby aus Los Angeles, einer der fünfzehn Teilnehmer auf der Höhlentour im Nationalpark Phong Nha-Ke Bang.

Der Park gilt noch als Geheimtipp, aber immer mehr Outdoorfans wollen hier die Unterwelt erleben. Wir sind unterwegs nach Hang En, übersetzt die "Höhle der Mauersegler". Für Sorgen à la "Was, wenn ich dort vor Platzangst hyperventiliere?" hatte ich bisher keine Zeit. Denn wer zur Höhle will, muss sich erst mehrere Stunden durch den Dschungel schlagen.

Ich versuche, all die Anweisungen zu befolgen, die unser Fremdenführer vor der Tour in gebrochenem Englisch runtergerattert hat: viel trinken! Mückenspray immer griffbereit haben! Nie die gezackten Blätter berühren, die er uns als poison ivy vorgestellt hat. Ich halte also Abstand vom Giftefeu, auch wenn ich die genaue Richtung meiner Schritte nur schwer kontrollieren kann. Der Regen hat die Pfade in Gelee verwandelt, und ich weiß nicht mehr, warum ich jemals glaubte, mich auf das abgelatschte Profil meiner Joggingschuhe verlassen zu können. Neben meinem sicheren Gang leidet auch mein Modebewusstsein: Auf Anordnung vom Guide haben alle Gruppenmitglieder die Hosenbeine in die Socken gesteckt. "Die Blutegel feiern sonst ein Festmahl, und sie gelangen an die unwahrscheinlichsten Stellen", hat er uns erklärt.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 02/2017 © MERIAN

Der Mann, der uns durch den Dschungel führt, hat eine schmächtige Statur, einen scheuen Blick und einen seltsamen Namen. "You can call me bear", hat er im Basislager gesagt, und keiner hat sich getraut zu fragen, warum dieser sanfte Mensch ausgerechnet "Bär" genannt werden will. Vielleicht macht er sich damit selbst Mut.

Auch ich bekomme Auftrieb, denn während wir im Gänsemarsch durchs dichte Grün stapfen, erklärt mir Bear, Hang En sei kein Problem für Klaustrophobiker. Groß wie eine Kathedrale sei die Höhle. Ich werde schon sehen, meint er: "It’s magical." Bevor es magisch wird, wird es heiß. Die dämpfige Luft staut sich unter den Baumkronen, und alle sind wir nass bis auf die Haut, schwer zu sagen, ob vor Regen, Schweiß oder Luftfeuchtigkeit. Je tiefer wir in die Wildnis eintauchen, desto mehr scheint alles um uns zu leben. Schlingpflanzen bilden ein unendliches Knäuel mit Bäumen, Farnen, Flechten.

Von Tieren ist nichts zu sehen, aber ihre Rufe sind allgegenwärtig: Das, was wie eine hochtourige Motorsäge klingt, enttarnt Bear als Grillenzirpen, und der melodiöse Handyklingelton kommt aus einer Vogelkehle. Zehn verschiedene Affenarten leben im Nationalpark. Bear sagt, er sei hier schon der seltenen Spezies der Hatinh-Languren begegnet. "Aber da müssen wir Glück haben, sie sind scheu", erzählt er. Auch bunte Nashornvögel könne man hier entdecken und Flughunde, aber so konzentriert ich auch ins Grün starre, die Fauna versteckt sich.