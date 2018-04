Sojasoße ist die Basis der Shoyu-Ramen, eine Portion kostet rund sieben Euro. Yuki Onishi bekam für seine Suppen einen Stern. © Alex Dixon für MERIAN

Yuki Onishi sitzt im Hinterstübchen seines Imbisses und befüllt eine ratternde Maschine, die aus einem Klumpen Teig Ramen-Nudeln presst und schneidet. Sie fallen auf ein kurzes Fließband, und Onishi faltet sie in Boxen, je eine Portion, bereit, gekocht und mit heißer Brühe übergossen zu werden.

Onishi ist 38 Jahre alt und Chef von Tsuta, einem Nudelsuppenladen im Tokioter Stadtteil Sugamo.

Am Eingang steht ein Ticketautomat, an dem die Gäste das gewünschte Gericht zahlen. Die Auswahl ist überschaubar, Salz- oder Sojasauce als Grundlage und wenige Extras wie gekochtes Ei oder Teigtäschchen. Neun Sitzplätze hat sein Schnellrestaurant, alle am Tresen mit Blick in die Küche. Und es hat einen Stern, als erste Suppenküche in Tokio.

Und davon gibt es einige: 5.000 in der Stadt, rund 20.000 in ganz Japan. Ramen, im Ausland sehr viel weniger prominent als Sushi und oft nur als Tütensuppe bekannt, hat Potenzial. Es könnte der nächste Kulturexport werden, das nächste japanische Trendessen. Sushi und Ramen sind zwei Pole der japanischen Küche. Das eine fein, kalt und voller Etikette, teuer und adrett. Das andere derb, heiß, sättigend, schnell und billig.

Schon ab vier Euro bekommt man in Tokio eine wärmende Schale Kohlenhydrate und Fett. Bei Tsuta kostet sie knapp sieben Euro. Yuki Onishi legt eine Portion Nudeln auf einen Sojasaucespiegel, füllt die Schale mit Brühe, Schweinefleisch, Bambussprossen und Frühlingszwiebeln, zuletzt gibt er noch Algenblättchen hinzu. Japaner ziehen die Nudeln samt heißer Brühe in wenigen Minuten in den Magen, die Luft beim Schlürfen soll das Essen kühlen.

Das Wort "Ramen" stammt vom chinesischen la-mien für handgezogene Nudeln. Chinesische Einwanderer brachten diese Mitte des 19. Jahrhunderts nach Japan, sie aßen Nudelsuppe als Beilage. In Schweinebrühe schwammen die dünnen Nudeln aus Weizenmehl, Salz, Wasser und kansui – Salzlaugenwasser, das ihnen die gelbliche Farbe und ihren besonderen Geschmack verleiht. Später entdeckten die ersten Japaner die Suppen für sich: Fabrikarbeiter und Tagelöhner, die viel Energie brauchten und wenig Geld dafür bezahlen konnten.

Als die Städte wuchsen, fanden die chinesischen Nudeln ihren Weg auf die Schubkarren der Straße, die allerersten Foodtrucks. Die Tokioter Variante der Suppe – mit Sojasauce als Basis, Schweinefleisch und Algen – soll 1910 im ersten japanisch geführten Nudelsuppenlokal erfunden worden sein, dem Rai-rai-ken in Asakusa, einem Arbeiterviertel im Nordosten der Hauptstadt. Es folgte ein regelrechter China-Imbiss-Boom. Hungrige und Mittellose, Studenten und Arbeiter ernährten sich von der Suppe, die sich ebenso schnell auftischen wie verzehren ließ. Ramen wurde zum Kraftstoff der japanischen Industrialisierung und zum Symbol für das urbane Tokio.

Die US-amerikanische Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg verhalf der Nudelsuppe zum großen Durchbruch. Japan sollte – wie Deutschland – reindustrialisiert werden und als Bollwerk gegen den Kommunismus fungieren. Da das mit unterernährten Japanern nicht zu machen war, schickten die USA ihr überschüssiges Mehl nach Fernost. Und die Japaner, die sich zuvor hauptsächlich von Reis ernährt hatten, aßen auf einmal Brot, Teigtaschen und Nudeln. Das Gesundheitsministerium und Wissenschaftler förderten die Ernährungsumstellung und verbreiteten fragwürdige Theorien: Reis macht dumm, Reis-Esser seien grundsätzlich passive Menschen. Sie empfahlen, nur noch Weizen zu essen, der aktiv, stark und schlau mache. Ramen galt auf einmal nicht mehr nur als billig, sondern auch noch als gesund.

Yuki Onishi wurde in den Siebzigern geboren, als zahlreiche Geschäftsleute ihre Bürojobs aufgaben, um Ramenläden zu gründen. In einer Zeitung der damaligen Zeit gab es sogar einen wöchentlichen Bericht über diese "Büroflucht". Die eigene Suppenküche transportierte für viele die romantische Idee von Freiheit und Selbstverwirklichung.