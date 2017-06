Blaues Wunder: Das Schloss steht wieder, der Schriftzug des chilenischen Künstlers Alfredo Jaar bleibt nur auf Zeit. © Lukas Spörl für MERIAN

Eine Autokarawane drängelt sich durch den Bohlweg, einst Braunschweigs Flaniermeile, der die eilige Nachkriegsarchitektur nicht viel Würde gelassen hat. In der Mitte fährt die Straßenbahn, spült ein paar Menschen in die Weite des Schlossplatzes. Zielstrebig laufen sie kreuz und quer im Schatten einer mächtigen, dreiflügeligen spätklassizistischen Fassade. Der eine oder andere wird von ihr geschluckt – durch das Portal in der Mitte oder durch einen der beiden weniger auffälligen Eingänge rechts und links. Wer ihnen nachgeht, landet in unterschiedlichen Welten: links in einem Museum, rechts in einer hochmodernen Bibliothek, mittig in einem Einkaufszentrum.

Das Residenzschloss ist wieder da, seit 2007 steht es an seinem angestammten Platz. Es hat unterschiedlich große dunkle Flecken in der hellen Fassade, ähnlich wie die Frauenkirche in Dresden. Daran sind hier wie dort die Originalsteine zu erkennen, die über die Zeit gerettet wurden, in der das Schloss erst eine Kriegsruine und dann fast 50 Jahre lang verschwunden war – abgerissen, unter großen Protesten.

An seiner Stelle lag, mitten in der Stadt, ein Park. Vier Kapitelle des Original-Portikus wurden dort im Brunnen verbaut. Einige Bogensteine, Säulen und Figurenreliefs verwahrte man jahrzehntelang im städtischen Bauhof und in einer Tongrube, auf der später ein Kleingartenverein entstand. Aus anderen Bauteilen wurde ein Rodelberg aufgeschüttet. So lagerte, was noch vom Schloss übrig war, in rund 650 Einzelteilen über die ganze Stadt verteilt.

Dass es wieder steht, schließt für viele Braunschweiger eine Wunde. Dass es aus Kostengründen nur in Kombination mit den "Schloss-Arkaden" – betrieben vom Hamburger Investor ECE – zu haben war, führte wieder zu großen Protesten. Doch wer in die Geschichte eintaucht, findet schnell, dass der Bau nicht zum ersten Mal die Gemüter erhitzt. Immer schon war das Schloss Stadtgespräch und Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 09/2016 © MERIAN

Eines aber war es den Braunschweigern zu keiner Zeit: egal. Und so seltsam es anmuten mag, durch ein originalgetreues Portal zu treten und dann die leuchtenden Logos von NewYorker oder Esprit zu sehen, so gut passt diese Mischung zur Geschichte des Gebäudes.

Die beginnt um 1750, als die Herzogsfamilie den Schritt wagte, endgültig nach Braunschweig zu ziehen. Dort hatten die Welfen, eines der ältesten Fürstenhäuser Europas, nie einen leichten Stand und immer ein starkes Gegenüber: die selbstbewussten Bürger der Hanse- und Handelsstadt – weshalb sie als Residenz lange Zeit Wolfenbüttel wählten. In Braunschweig unterhielten sie eine Niederlassung in dem Wirtschaftshof der Zisterziensermönche, genannt "Grauer Hof". Diesen Namen trug auch das erste Schloss, ein barockes Schmuckstück, das ab 1717 unter Herzog August Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg am Bohlweg entstand. Es sollte nicht lange stehen bleiben.

Wer ins Schlossmuseum geht, der findet dort die Porträts zweier ungleicher Welfen-Brüder, die im 19. Jahrhundert die Geschicke von Stadt und Schloss prägten. Der als verschwenderisch geltende "Diamantenherzog" Karl II. zog den Ärger der Bürger auf sich, 1830 zündeten sie sein Schloss an, entmachteten und vertrieben ihn. Die Regentschaft übernahm für mehr als 50 Jahre sein sehr viel beliebterer Bruder Wilhelm.