Bei uns in Deutschland gibt es ja so manche Schweiz. Die Holsteinische Schweiz, die Sächsische, die Hessische. Das hat einen hübschen Sound und klingt nach einem schönen Versprechen. Denn Deutschland ist schön, die Schweiz ist schön, welch ein Glück also, dass ich für MERIAN durch die Rheinhessische Schweiz wandern darf. Sie liegt westlich von Alzey an der Grenze zur Pfalz. Und sie ist ein wenig hügeliger, enger, und ja, auch irgendwie schweizerischer als der Rest von Rheinhessen.

Die Orte heißen hier Wendelsheim und Wöllstein, Flonheim und Siefersheim, Nack und Nieder-Wiesen. Das hört sich genauso jottwede an wie "Hiwwel". Aber die Hiwwel sind hier das A und O. So nämlich nennt der Rheinhesse seine Hügel.

Man sieht sie schon von der Autobahn aus: mal aneinandergereiht wie gigantische Bodenwellen, mal herausragend wie monolithische Tafelberge. Wunderbar geeignet für eine Tour durch die Natur. Das weiß natürlich auch der Tourismusverband – und hat 2014 vier Prädikatswanderwege ausgeschildert. Drei dieser Hiwweltouren führen durch die Rheinhessische Schweiz, und eine davon werde ich gleich mal ausprobieren: die Tour Heideblick.

Als ich in Siefersheim starte, ist von Heide noch nicht viel zu sehen. Auf den ersten Kilometern des Weges geraten vor allem die Weinberge in den Blick. Der entscheidende Hiwwel meiner Wanderung ist der Heerkretz. Ich laufe an seiner Südkante entlang. Und je weiter ich gehe, desto mehr zeigt sich oberhalb der Weinfelder tatsächlich Heidelandschaft. Doch bevor ich mich entscheiden muss, ob ich mehr die Heide oder mehr den Wein mag, stoße ich auf einen überraschenden Wegweiser: Küstenweg.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 11/2015 © MERIAN

Wo, bitte, ist hier das Meer? Eine Infotafel sorgt für Aufklärung. Vor 30 Millionen Jahren in der Tertiärzeit existierte hier eine Art rheinhessische Waterkant. Der Heerkretz war damals eine kleine Insel an den Gestaden eines Mega-Meeres, das das heutige Deutschland bis in die Kölner Bucht überspült hatte. Das Rheinland unter Wasser: für einen gebürtigen Kölner wie mich eine grässliche Vorstellung. Doch die Fantasie erzeugt auch spannende Bilder: Austernbänke, Sandstrände, ein Brandungskliff – und das alles in Rheinhessen.

Ein stattlicher Turm taucht hinter den Reben auf: der Ajaxturm. Aber denken Sie jetzt nicht an den Fußballclub in Amsterdam und womöglich wieder an Wasser, an Grachten und Ijsselmeer. Hier wird vielmehr an einen treuen Vierbeiner erinnert. Sein Herrchen, ein gewisser Jacob Jung, baute den Turm – genau an der Stelle, so will es die Legende, wo sich der reiche Bauernsohn mit seiner Angebeteten traf. Sein Hund Ajax bewachte stets diese Schäferstündchen. Die Romanze nahm jedoch kein gutes Ende. Das Mädchen heiratete einen anderen, und seitdem hält der treue Ajax Ausschau nach der Verflossenen: als steinerne Hundefigur oben an den Zinnen. Frau weg, Turm bauen, Wein trinken – so machte man das wohl im Rheinhessen des 19. Jahrhunderts.