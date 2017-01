Es ist eine alte Liebe. Ich mache mich auf, eine Stadt zu entdecken. Wiederzuentdecken. Es war einmal: Ich, im Jahr 2008, 25 Jahre alt und Filmstudent, wurde für das Literatur-Stipendium "Erfurter Stadtschreiber" ausgewählt, lebte also von April bis August in dieser Perle von Stadt, in der Kleinen Synagoge im Herzen der Altstadt, Spuckweite zur Krämerbrücke. Vier Monate Zeit, diese Stadt zu erobern, Erinnerungen zu schaffen, Freundschaften zu schließen.

Alle westdeutschen Freunde sagten damals: Erfurt? Platte? Osten? Amoklauf? Keiner kannte die Stadt, aber alle hatten ein Bild, ein völlig falsches. Erstens: Erfurt liegt in der Mitte, nicht im Osten, etwa 50 Kilometer vom geografischen Mittelpunkt Deutschlands entfernt. Zweitens: Natürlich gibt es hier Plattenbauten, aber vor allem auch einen einzigartigen mittelalterlichen Kern, der Erfurt zu einer der schönsten Städte in Deutschland macht, fast schon zu schön, aber dazu später. Und drittens: Den Amoklauf, den gab es, sechs Jahre vor meinen Monaten als Stadtschreiber, und er ist einer der Brüche, die Erfurt eben auch ausmachen. Man muss sie suchen, diese Brüche in der puppenstubenhaften Schönheit, aber sie sind es, die Erfurt zu einer ernsthaften Stadt machen, einer Stadt, die lebt und atmet und nicht nur Kulisse ist für Tausende von Besuchern aus aller Welt.

Erfurt ist ein Museum. Die Stadt ist uralt, erstmals schriftlich erwähnt schon 742, also voll von Geschichte und Geschichten. Dass Luther hier studiert hat und sich danach den Augustinermönchen anschloss, dass auch Meister Eckhart, einer der größten deutschen Philosophen und Theologen, hier gelebt und gewirkt hat, das alles weiß man vielleicht noch. Erfurt hatte eine der ersten Universitäten Deutschlands und ein einzigartiges jüdisches Erbe: mit der weitgehend erhaltenen Alten Synagoge und dem in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gefundenen Schatz, den vermutlich ein jüdischer Bankier während des Pogroms von 1349 vergraben hatte.

Die Krämerbrücke, die den wunderschönen Wenigemarkt und den Benediktsplatz verbindet, ist die einzige vollständig bebaute und bewohnte Brücke nördlich der Alpen, 128 Meter lang, mit 32 Häusern bestanden, dicht an dicht, Balken an Balken, sodass man die unter ihr entlangfließende Gera gar nicht sehen kann. 1175 wird die Krämerbrücke zum ersten Mal als Brücke schriftlich erwähnt. Und hätten sich nicht engagierte Bürger in den 1990ern gegen die Vergabe der Häuser an die großen Allerweltsketten engagiert, wären hier heute wohl keine Manufakturen, Holzbildhauer, Kleinkünstler und Antiquitäten zu finden, sondern Chicken Nuggets und pinke Polyesterkleidchen.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 01/2017 © MERIAN

Damals, an meinem ersten Tag hier, habe ich mir ein Eis gekauft und meine Füße in die Gera gehalten. Dann nahm ich mein Herz in die Hand und bin zu meinem ersten Interview in die Redaktion von Radio F.R.E.I. (Freies Radio Erfurt International) gegangen. Ich blieb den halben Tag und war danach ständig dort. Von da an lief alles wie von selbst. Freundschaften, lange Nächte, kleine Abenteuer, tausend Projekte. So auch dieses Mal wieder, ich bin zurück, endlich, mit meiner Frau, die noch nie in Erfurt war. Ich habe Sorge, ihr auf die Nerven zu gehen, wenn ich überall stehen bleibe und mit dem Finger auf Häuserecken zeige, aber ich merke, wie die Geschichten sprudeln.

Vielleicht ist es die beste Idee, andere erzählen zu lassen. Also rufe ich ein paar alte Freunde zusammen, und plötzlich sitzen wir in der anbrechenden Nacht im Hirschgarten und unterhalten uns. Was sich getan hat, frage ich, H. zuckt die Schultern, voller sei es geworden, schwieriger, Raum zu finden für Ideen, Projekte oder ganz profan: sich selbst. In ein paar Jahren, sagt er, werden wir alle in der Nordstadt leben, weil wir es uns hier nicht mehr leisten können. Mir wird klar, dass ich eigentlich nichts von der Stadt kenne außerhalb des Altstadtrings. Hier sind die Cafés, die Bars und Kneipen, alles, was es braucht. Die Wege sind kurz, verschlungen und schön, kein Grund rauszufahren, wenn man mittendrin wohnt. Das ändert sich langsam.