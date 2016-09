Die Platzfrage wird eine entscheidende sein, wenn Berlin am Sonntag wählt. Von den Plattenbauten in Marzahn bis in den Grunewald.

Aber es gibt auch echte Probleme. Überall in der Stadt wird um Platz gestritten. Auf der Straße, wo aggressive Autofahrer auf aggressive Radfahrer treffen. In den Wohngebieten, wo sich Alteingesessene ihren Kiez nicht mehr leisten können, weil Baulücken mit Eigentumswohnungen gefüllt werden. In der ganzen Stadt, wo Flüchtlinge teils freundlich, teils mit Hass empfangen werden. Und in den Szenebezirken, wo sich Partytouristen gegenseitig auf die Füße tanzen und mit ihnen die Zahl der Dealer und Taschendiebe steigt. Berlin hat inzwischen knapp 3,7 Millionen Einwohner, in den vergangenen zehn Jahren sind 300.000 Menschen hinzugekommen – eine ganze Großstadt.

Berlin ist, wenn es schiefgeht. Termin beim Bürgeramt? Gern, in drei Monaten. Flughafeneröffnung? Doch schon nächstes Jahr, vielleicht 2018, mal sehen. Wer in der Hauptstadt lebt, nimmt das mit Gelassenheit und Spott.

"Ich hasse Ausländer wie Sau", sagt die 64-Jährige. Morgens um sieben, sagt sie, werde sie am Wochenende von den Heimbewohnern im Hof geweckt. Neben ihr steht ihr Enkel, 17 oder 18, hilft ihr beim Schlüsselsuchen. Er widerspricht: "Ganz objektiv, die haben noch nie was gemacht", sagt er über die Heimbewohner. "Der Deutsche ist ein Arschkriecher", sagt die Frau, das habe schon ihre Mutter, eine Norwegerin, gesagt. Die meinte damit die Hitlerverehrer. Die 64-Jährige meint das andersherum: "Die Leute trauen sich nur nicht, ihren Rassismus zuzugeben."

Neben dem Heim steht ein Riegel Plattenbauten. Eine Frau, die aus einem der Eingänge kommt, sagt über die Nachbarn: "Mich stören die nicht." Jemand ruft von den Mülltonnen neben dem Eingang: "Ein Pack ist das!" Die Frau guckt entschuldigend. "Also ich kann nur für mich sprechen", sagt sie und geht weiter. Die Stimme von den Mülltonnen kommt von einer 64-Jährigen mit Blumenshirt, Brille und braunen Haaren. "Man fühlt sich ja inzwischen hier als Ausländer." Sie stellt sich mit Namen vor, aber den muss man ja nicht schreiben, sagt sie. Sie hat ihren Schlüssel aus Versehen in den Müll geworfen.

Poppe lebt in Neukölln. Als sie ihren neuen Job in Marzahn anfing, hatte sie Bedenken. Doch in den Jugendfreizeiteinrichtungen hat sie schnell gemerkt: "Das Klischee, Marzahn-Hellersdorf ist voller Nazis, stimmt natürlich nicht. Aber ich will das Problem nicht kleinreden. Ich komme nicht viel mit Leuten auf der Straße ins Gespräch." Auch in Hellersdorf ist es, wie überall in der Stadt, möglich, sich im Kreis ähnlicher Leute zu bewegen.

Das Heim, aus dem manchmal Kinder rüber in den Jugendclub kommen, ist ein Plattenbau mit Waschbetonwänden. Auf dem Hof stehen Holzkisten, in denen Gemüse wächst, Judith Poppe hat es gepflanzt, mit Bewohnern und Gärtnern aus den Kreuzberger Prinzessinnengärten. Poppe arbeitet im Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro des Bezirks. Wenn man mit ihr die Gärten am Heim anschaut, winken die Bewohner aus den Fenstern.

80.000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr nach Berlin gekommen. In Unterkünften in Marzahn-Hellersdorf leben knapp 3.000 , halb so viele wie im Nachbarbezirk Lichtenberg.

Es ist auch der Bezirk von Sherin. Blonder Pferdeschwanz, 13 Jahre, Leidenschaft: Turnen. Sie macht Handstand, wish to be famous steht auf ihrem T-Shirt. Emilia und Leonie schlagen Räder. Die anderen Mädchen hinter dem Jugendclub U5 sitzen im Gras und schauen zu. Rosa Turnbeutel, rosa Turnschuhe. Manchmal ist Samira mit dabei, und andere Mädchen aus dem Heim nebenan. Die sind nett, sagt Emilia. Nur die Jungs beleidigen uns manchmal in ihrer Sprache, sagt ihre Freundin. Ihre Turngruppe haben sie selbst organisiert, rumhängen ist ihnen zu blöd. Es gibt keine Trainerin, aber vielleicht bald Outfits für den nächsten Auftritt, wenn die Kinderjury des Jugendclubs sie zu Siegerinnen kürt.

Die NPD-Plakate hängen niedrig hier. Deutschland uns Deutschen und Türkiye Türklerindir, die Türkei den Türken. Marzahn-Hellersdorf im Nordosten Berlins ist der Nein-zum-Heim-Bezirk, wo an Flüchtlingsunterkünfte Schweineköpfe fliegen. Wo die Leiterin eines Heims am Telefon mit einem misstrauischen "Wieso?" antwortet, wenn man fragt, ob sie am Apparat sei.

So wie hier in Biesdorf, gleich neben einer Kleingartenanlage.

Geboren wurde sie im Prenzlauer Berg. Die Familie lebte lange zu viert in einer Zweizimmerwohnung. Als sie eine Neubauwohnung in Marzahn angeboten bekamen, erzählt sie, "da wollte ich doch keinen Besichtigungstermin! Die nehm' ich."

Strese trinkt alkoholfreies Bier im Schatten unter dem Kirschbaum. Nur noch das, seit sie Schlaganfall und Herz-OP hatte. "Wer nach Berlin kommt, will Marzahn-Hellersdorf nicht sehen", so sei es bisher gewesen. Und während anderswo gegen Neubauten protestiert wird, sagt Strese in ihrem Garten: "Das war doch alles Maisfeld hier."

Nebenan auf einer Brache steht ein Bagger, in der Ferne Hochhäuser. Eigentlich verändert sich Juttas Welt gerade sehr: 900 Wohnungen baut die Stadt hier in Biesdorf, einem Teil von Marzahn-Hellersdorf, nachdem im Bezirk jahrelang wegen Leerstand abgerissen worden war. Berlin wächst, auch die Randbezirke boomen.

Jutta Streses Welt hat sich seit 1978 nicht verändert. Wende hin oder her. So sagt sie es selbst. Seit 28 Jahren wohnt sie in Marzahn-Hellersdorf. "Es wurden ein paar Häuser aufgemotzt, mit Wärmedämmung. Es sind mehr Ausländerkinder in der Schule. Die Bäume sind gewachsen. Aber sonst nix." Jutta Strese ist 68, ihr Bikini ist hellblau, die Narbe, die sich über ihr Brustbein zieht, ist rot und rosa. Sie steht neben ihrer Datsche, die Kürbisranke auf der Hecke lässt vor Durst die Blätter hängen.

Winkel hat selbst einmal hier gewohnt, kann sich den Kiez zum Wohnen aber schon länger nicht mehr leisten. Findet er nicht so schlimm. Abends, wenn er nach zwölf Stunden Arbeit den Laden abschließt, fährt er in die Wohnung in Tempelhof zu seiner Frau. In eine ganz normale Wohngegend.

Auf 500 mal 800 Metern lässt sich im Kaskelkiez die Gentrifizierung beobachten. Fahrradständer wurden in die Gehwege gebuddelt, gegenüber der kleinen Spielhalle, wo früher ein Netto-Supermarkt war, hat eine Baugruppe vier neue Hausnummern in die Kernhofer Straße gepflanzt. Am Nordende des Kiezes können demnächst Wohnungen im Victoria-Ensemble für elf Euro kalt pro Quadratmeter gemietet werden, in derselben Straße werden Townhouses gebaut.

Winkel schabt hellbraune Creme aus der Eismaschine in einen Bottich und schiebt einen zweiten drunter. Mokka. Er schwitzt unter seinem weißen Konditorhütchen. Alle seine Sorten macht er selbst, alle mit einer einzigen Eismaschine. Eiskonditor hat er damals in der DDR gelernt, im Laden seiner Eltern in Berlin-Schmöckwitz. Seinen Sanddorn holt er von der Insel Hiddensee. "Das ist ein Spleen", sagt er, es rechne sich nicht, aber die Kunden liebten es.

Der Kaskelkiez im ehemaligen Ostteil der Stadt hat eine Kopfsteinpflasterstraße längs und viereinhalb quer; dreistöckige Altbauten, breite Fußwege, Ahornbäume, Vogelgezwitscher. Er liegt neben dem Bahnhof Ostkreuz, aber außerhalb der Ringbahn, deswegen haben die Berliner ihn lange nicht beachtet. Nun aber ziehen die jungen Familien her, die es in den Partykiezen nicht mehr aushalten. Und es sich leisten können.

4 — Touristen, Drogen und queere Karaoke in Friedrichshain

Die kleine Karaokebar befriedet sie alle. In Friedrichshain sind die Clubs und Bars entlang der S-Bahn-Schienen an der Warschauer Straße in den vergangenen Jahren zur Partymeile geworden. Mehr Clubs, mehr Menschen, noch mehr neue Clubs.



Manchmal fallen Betrunkene von der S-Bahnbrücke. Es gibt Messerstechereien unter den Feiernden. Es gibt Streit unter den Dealern, die die vielen neuen Kunden mit Gras, Koks und Pillen versorgen. Es wird geklaut und geraubt. Die CDU hat Wahlplakate mit dem Slogan "Sicher feiern" aufgestellt. Auch die Bezirksbürgermeisterin, eine Grüne, fordert ein härteres Vorgehen der Polizei.

Aber es gibt eine Tür an der Warschauer Straße, hinter der es plötzlich friedlich ist. Ein dunkler Club mit roten Polstern, kleinen Karaokekabinen und einer Bühne voller Diskokugeln, auf der die Mutigen vor Publikum singen. "More is more!" steht an der Wand hinter der Bar.

Silke Spalony ist Geschäftsführerin der Monster Ronson's Ichiban Karaokebar. © Maria Sturm

"Das Singen macht was mit den Leuten", sagt Silke Spalony. Sie ist die Geschäftsführerin der Monster Ronson's Ichiban Karaokebar. Eine unglaubliche Mischung aus Beyoncé, Frank Sinatra und den Backstreet Boys schallt abends kreuz und quer durch den Laden, am Tag ist es kühl und ruhig.

Als der Laden vor neun Jahren an die Warschauer Straße zog, sagten die Leute zum Besitzer noch: Bist du bescheuert? "Das war hier damals ein Nichtort", sagt Spalony.

Im Prinzip dürfe jeder rein, der respektvoll, freundlich und nicht zu betrunken ist. "Hier geht's darum, Positives zu erleben, deshalb haben wir wenig Stress." Manchmal schläft einer ein oder pöbelt rum, sagt Spalony.

Spalony ist 43, sie kommt aus Brandenburg und lernte als 16-Jährige Kellnerin im Berliner Hof in der Kleinstadt Fürstenwalde. In den neunziger Jahren ging sie nach Kreuzberg, entdeckte Techno, versuchte sich an einem Geologie-Studium, hörte wieder auf, arbeitete als Barfrau. Verlockend war die Szene im wiedervereinten Berlin, wo plötzlich alles möglich war. "Das waren rechtsfreie Räume damals beim Feiern", sagt sie.

In Kreuzberg lernte sie Ron kennen, einen Punk, der nach einer USA-Reise mit einer Karaokemaschine durch besetzte Häuser zog. Den ersten Laden machte er in Kreuzberg auf. Von Beginn an sei die schwule Feierszene ihr Publikum gewesen, sagt Spalony. "Damals gab es das Wort queer noch nicht." Und es sei auch immer noch so: "Unter der Woche kommen unsere Freunde, am Wochenende verdienen wir das Geld."

"More is more!" © Maria Sturm

Im Ronson's stieg Spalony von der Barfrau zur Geschäftsführerin auf, als sich der Chef auf seinen Hof in der Uckermark zurückzog. Sie selbst hält es gut aus mitten in der Stadt. Die Berichte über die Kriminalität auf der Feiermeile findet sie manchmal übertrieben, trotz der Veränderungen.

Montags steht eine Frau an der Tür der Karaokebar, die hält lange Vorträge, welche Stimmung im Ronson's gewünscht ist. "Eine betrunkene schottische Männergruppe in Kilts, die Junggesellenabschied feiert, prägt die Stimmung in so einem Laden", sagt Spalony. Aber nicht alle werden weggeschickt. "Das funktioniert gut." Hier müssen die Schotten im Kilt und die tätowierten Prolls aus Lichtenberg klarkommen, wenn eine Dragqueen zu ihnen ans Mikro tritt. "Wir haben unsere Haltung bewahrt."

Spalony kommt aus dem linken Lager, sagt sie, hat aber in Manchem ihre Haltung geändert. "Früher war die Polizei mein Feind." Heute hilft die ihr, wenn ihre Leute Taschendiebe auf frischer Tat erwischen. Während anderswo in Friedrichshain der Konflikt zwischen Touristen, Einwohnern und Polizei eskaliert.