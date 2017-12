Die Raslans aus Syrien sind seit zwei Jahren in Deutschland. Die Kinder sind in Sicherheit, Berlin ist ihr Zuhause geworden. Doch der Alltag der Familie ist schwer.

Im vergangenen Jahr begann er, die Geschichte der Familie Raslan aus Syrien zu erzählen. Er war ihr auf der Balkanroute begegnet. Im Auftrag von Unicef beobachtet er seit 2015 den Integrationsprozess verschiedener Flüchtlingsfamilien in Deutschland und Österreich. Er begleitete Amira und Khaled, die Zwillinge Jannat und Amr und den kleinen Karam in Serbien, besuchte sie kurz nach der Ankunft in Berlin und ein halbes Jahr später noch einmal.

2 — Berlin, September 2016

"Die Stimmung ist anders geworden", sagt Amira. Sie schmiegt sich eng an ihren Mann Khaled, der sie voll Mitgefühl ansieht. "Früher waren wir neu hier, die Menschen haben uns willkommen geheißen und waren aufgeschlossen. Jetzt nicht mehr."

Für die Feier sind zwei Tische zusammengerückt und mit Rosenblüten bestreut worden, Blüten an der Wand formen die Buchstaben K und A, von der nackten Glühbirne hängen Luftballons. Vielleicht ein Dutzend Gäste sind gekommen, auch Amiras Eltern und einige ihrer Geschwister. Es gibt nicht genügend Sitzplätze, deshalb teilen sich zwei Brüder einen Stuhl und die Kinder sitzen auf dem Schoß der Eltern.

Amiras Eltern und Geschwister sind ein Jahr länger in Berlin als sie und Khaled. Ihr Vater, Anwar Raslan, in Syrien einst General in Präsident Baschar al-Assads Armee, setzte sich schon in einer frühen Phase des Kriegs ab und bekam in Deutschland Asyl, noch vor der großen Flüchtlingsbewegung 2015.

Heute feiern Amira und Khaled ihren zehnten Hochzeitstag. Aus einem kleinen Lautsprecher an einem Smartphone spielt syrische Musik, es wird gesungen und getanzt, auf dem Tisch stehen arabische und deutsche Speisen.

© Ashley Gilbertson/VII für Unicef

Vor ein paar Monaten ist der Familie eine Wohnung in einem Übergangswohnheim in Marienfelde zugewiesen worden. Der Gebäudekomplex im Süden Berlins ist seit seiner Eröffnung 1953 – damals für DDR-Flüchtlinge – in Benutzung. Die Raslans haben jetzt eine Küche und ein eigenes Bad, eines der größten Probleme ist damit gelöst: In der alten Unterkunft durfte nicht gekocht werden.

Nach dem Abendessen werden Geschenke überreicht und das Paar hält eine Dankesrede. Khaled zieht seine Frau an sich und küsst sie sanft auf den Kopf. An diesem Abend hält sich die gute Laune, auch wenn es manch schmerzhafte Erinnerung gibt, weil die Familie einem mörderischen Krieg entkommen ist.

"Das Eheleben hat mich sehr verändert, das ist ja ganz normal", sagt Amira. "Aber am meisten verändert hat uns der Krieg. Meine Augen sind immer traurig – das sagen mir alle. Früher war mein Gesicht weiß, aber seit den Kämpfen ist meine Haut gelblich geworden."

Es werden Geschichten erzählt von Syrien vor dem Krieg. Amiras ältester Bruder singt und ihr Vater Anwar versucht immer wieder, seine Kinder und Enkel zum Lachen zu bringen.

Ein Gast erzählt eine Geschichte, in der ein Esel vorkommt, für den er den arabischen Slang-Ausdruck dschahesch verwendet – ein wilder Esel also. Die Geschichte ist an sich schon ganz lustig, es gibt einige Lacher. Amiras Vater Anwar wartet auf eine Pause, bevor er erklärt: Bei formellen Gelegenheiten oder während wichtiger Regierungstreffen wäre wohl ein anderes Wort, nämlich das für einen folgsamen, zahmen Esel angemessen. "In diesem Fall", sagt er trocken lächelnd, "würde man natürlich das Wort hmar verwenden." Der ganze Tisch bricht in Gelächter aus.

Ashley Gilbertson ist ein vielfach preisgekrönter australischer Fotograf und Journalist bei der Agentur VII. Er veröffentlicht unter anderem in der New York Times, im New Yorker sowie für Organisationen wie Unicef oder Ärzte ohne Grenzen. Während einer Langzeitdokumentation für Unicef entstanden auch die Aufnahmen dieser Geschichte und Gilbertson konnte viele Flüchtlinge und Familien mehrfach auf ihrer Reise begleiten. Gilbertson hat die Robert-Capa-Goldmedaille für besonderen Mut und den National Magazine Award erhalten. Er hat zwei Bücher veröffentlicht: Whiskey Tango Foxtrot und Bedrooms of the Fallen. Er lebt in New York.

Aber immer wieder kehrt das Gespräch zurück zum Hauptproblem, das jeden Teil des heutigen Lebens der Raslans zu durchziehen scheint: Rassismus.

"Wir verstehen nicht, warum so viele Leute rausgehen und gegen Flüchtlinge demonstrieren", sagt Amira. "Das macht uns sehr traurig. Wir haben kein Problem mit diesen Menschen. Warum hassen die mich?"

"Die politische Lage hat sich geändert", meint Khaled.

"Wir wollen ein anderes Leben haben, wir wollen mehr wie die Menschen in Deutschland sein." Amira nickt beim Sprechen, den Kopf leicht gesenkt. "Jeden Tag sehen wir in den Nachrichten Probleme überall auf der Welt. Aber wir machen keine Probleme. Wir gehen einkaufen, besuchen unsere Freunde, und wir versuchen, diese Leute zu ignorieren."

Im vergangenen Jahr hatte die Familie vor allem zu kämpfen, um eine Wohnung zu bekommen und für alle genug Essen auf den Tisch zu bringen. Heute geht es darum, Teil der Gesellschaft zu werden.

"Die Deutschen wollen nur unsere Kinder, ausländische Kinder", sagt Amira leise, "weil sie selbst so alt sind und es nicht genug junge Leute gibt."

© Ashley Gilbertson/VII für Unicef

Das Abendessen geht zu Ende und Amiras Familie macht sich eilig auf den Weg, um die letzte Bahn zu ihrer Flüchtlingsunterkunft am anderen Ende von Berlin zu erwischen. Die Kinder Amr, Jannat und Karam versammeln sich um ein Tablet und schauen einen Film. Sie sind müde, aber zufrieden.

Während er den Tisch abräumt, schaut Khaled hinüber zu seinen Kindern, deren lächelnde Gesichter vom Bildschirm erhellt werden.

"In Syrien könnte ein Scharfschütze das Licht sehen und meine Kinder erschießen", sagt er leise. "Ich bin froh, dass sie das hier machen können."

© Ashley Gilbertson/VII für Unicef

Das Paar macht gemeinsam den Abwasch, danach fegen sie die Rosenblüten zusammen und machen aus dem Esszimmer wieder ein Schlafzimmer. Es ist spät, sie bringen die Kinder ins Bett.

Gebete werden gesprochen, Gutenachtlieder gesungen, und als das Licht aus ist, geht Amira leise in ihr eigenes Zimmer. Sie setzt sich an einen kleinen Schreibtisch am Ende des Bettes und schlägt ein großes Notizbuch auf. Sie blättert durch Dutzende Seiten, eng mit arabischer Schrift gefüllt, nimmt einen Kugelschreiber und beginnt zu schreiben.

Seit sie umgezogen sind, verbringt Amira einen Großteil ihrer Zeit damit, die Kinder zur Schule und zurück zu bringen, die mehr als eine Stunde entfernt in einem anderen Stadtteil von Berlin liegt. Dann kocht sie für die Familie und erledigt die Einkäufe. Khaled ist die meisten Tage bei seinem Deutschkurs, die sonstigen häuslichen Aufgaben teilt sich das Paar.

© Ashley Gilbertson/VII für Unicef

Aber die Nacht ist Amiras Zeit.

Jeden Abend arbeitet sie an einem Roman, von dem sie hofft, dass die Menschen ihn lesen wollen. Sie hat noch keinen Deutschkurs angefangen – sie findet keinen Termin, der sich mit der Betreuung der Kinder verbinden lässt –, also hat sie noch Zeit, zu schreiben. Es klopft an der Tür, Khaled kommt herein, er sucht einen Schlauch für seine Shisha. Amira scheucht ihn aus dem Zimmer.

© Ashley Gilbertson/VII für Unicef

"Es geht um ein Mädchen, das die Zukunft vorhersagen kann", sagt sie und schaut auf das Geschriebene, "eine Geschichte, die östliche und westliche Denkweisen zusammenführt – genau das, was auch wir hier in Deutschland vorhaben. Es geht dabei nicht um Kleidung oder Alkohol, sondern darum, im Kopf und im Herzen zu verschmelzen."

Diese Verschmelzung – manche würden es Integration nennen – fällt Kindern oft wesentlich leichter: Die Schule ist der schnellste Weg, die neue Sprache und kulturelle Normen zu erlernen. Amr und Jannat hilft der Schulbesuch, in die neue Gesellschaft hineinzuwachsen.

Aber auch die Kinder stehen vor Herausforderungen. Nicht jedem Kind fällt die Anpassung gleich leicht – und Amr hat es schwer. Die Familie gewöhnt sich ein, Routinen entwickeln sich, aber Amr zeigt Anzeichen einer posttraumatischen Belastung. Jede Nacht hat er Albträume und wacht gewöhnlich davon auf, dass er das Bett einnässt. Er geht nicht gern zum Spielen aus dem Haus, hat unvorhersehbare Stimmungsschwankungen und wird den ganzen Tag über immer wieder von Erinnerungen an Syrien überfallen. Dann zieht er sich in ein Zimmer zurück, in dem er alleine sein kann.



© Ashley Gilbertson/VII für Unicef

Eines Morgens setzt sich Amr an den Frühstückstisch und urplötzlich wirft ihn irgendetwas aus der Bahn – unmöglich zu sagen, was der Auslöser ist. Er steht auf und geht in die Küche, versteckt sich hinter einem Vorhang und beginnt zu schluchzen. Amira folgt ihm leise, hält ganz kurz inne, dann beugt sie sich hinunter und schlüpft geschmeidig zu ihm hinter den Vorhang. Sanft legt sie ihrem Sohn die Hand unters Kinn, hebt sein Gesicht zu ihrem, küsst sachte seine Stirn und flüstert ihm beschwichtigende Worte ins Ohr.

Drüben am Tisch sitzt Khaled, sichtlich bekümmert. Er möchte helfen, sagt er, aber er weiß nicht wie.

"Eines Tages wurde ich von der Freien Syrischen Armee entführt und am folgenden Tag an die Al-Nusra-Front übergeben", erzählt er. "Amiras Vater war Offizier in der Assad-Armee gewesen und desertiert – sie wollten jede mögliche Information über Assad bekommen, also bedrohten sie mich und meine Familie. Solange ich weg war, weinte Amr unentwegt", sagt Khaled. "Er hat nicht geschlafen oder gegessen. Ich glaube, damals hat er sich verändert."

Während unseres Gesprächs kommt Karam, der Jüngste, auf allen vieren herein und miaut wie eine Katze.

"Zu Hause in Syrien mussten sie immer krabbeln", sagt Khaled. "Im Haus waren 13 oder 14 Einschusslöcher, draußen noch mal hundert. Manchmal haben sie in der Küche geschlafen, weil es da keine Fenster gab."

Später erzählt Amira: "Amr spricht die ganze Zeit von Syrien und er ist so traurig. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll, aber ich höre immer zu. Er soll es nicht in seinem Herz oder Kopf verschließen müssen. Hier gehen wir in die Schule, wir gehen einkaufen und manchmal ins Restaurant, aber seine Stimmung bessert sich nicht."

© Ashley Gilbertson/VII für UNICEF

Die Lieblingsrestaurants und -läden der Raslans liegen in der Sonnenallee in Neukölln, die unter den Flüchtlingen als Arabische Straße bekannt ist. Auch heute gehen sie dorthin. Es ist eine lebhafte, dynamische Gegend, traditionell von Migranten bewohnt, die in letzter Zeit durch den Zuzug junger Deutscher gentrifiziert wird. Zwischen ägyptischer Shisha und syrischem Falafel finden sich dort heute Edel-Coffeeshops, wo der Espresso drei Euro kostet, und Bars, die angemessen verlottert hergerichtet sind.

"Hier höre ich Leute Arabisch sprechen", sagt Amira, "und ich sehe meine Freunde auf der Straße, Leute aus der alten Unterkunft in der Sporthalle, aber auch Leute aus Homs. Das liebe ich, allein dafür lohnt es sich schon, herzukommen."

Die ganze Familie sitzt vor dem syrischen Restaurant Aldimashqi, eingezwängt zwischen deutschen Hipstern und anderen Geflüchteten. Khaled füttert seine Frau ausgelassen mit einem Stückchen Schawarma. Sie lacht und Karam schreit ihn an.

"Fass sie nicht an!", ruft er, breit lächelnd. "Das ist meine Mutter, die gehört nur mir! Weißt du das immer noch nicht?"

Nach dem Essen drehen die Raslans noch eine Runde und stöbern in den Supermärkten nach ihren Lieblingsgewürzen wie Zatar und Aleppo-Pfeffer. Am Ende der Straße steigen sie hinab zur U-Bahn-Haltestelle Hermannplatz und fahren nach Hause. In der Bahn schaut Khaled zu mir und zieht eine ärgerliche, strenge Grimasse.

© Ashley Gilbertson/VII für UNICEF

"Jeden Tag, speziell in der U-Bahn, schauen uns Leute so an", sagt er. "Mit so einem Blick, wie sagt man dazu?"

"Missbilligend", sage ich.

"Genau, missbilligend", sagt Amira. "Die Leute schauen uns missbilligend an. Sie sagen mir, ich solle nach Hause gehen. Nicht mit Worten, aber mit ihren Blicken sagen sie das. Die Leute hier behaupten von sich, sie seien aufgeschlossen und offenherzig, aber ich erlebe es nicht so. Es gibt so viel Rassismus in Deutschland."

Amira ist umringt von ihren Kindern, in Kurven und an Stationen stolpern sie gegeneinander.

"Wir müssen diesen Leuten mit einem Lächeln antworten", sagt sie, "vielleicht können wir damit ihre Blicke ändern. Wir lächeln immer und bringen das auch unseren Kindern und Enkelkindern bei. Wer weiß, wie viele Jahre es dauern wird."