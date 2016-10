Der Verein Jugend Rettet wurde 2015 von jungen Erwachsenen nach dem Unglück vor Lampedusa gegründet. Ziel ist, Flüchtlinge mit einem eigenen Schiff zu retten und dabei eine Debatte über europäische Asylpolitik zu starten. Im Juli 2016 startete das Vereinsschiff "Iuventa" mit seiner ersten Rettungsmission Solidarity auf der zentralen Mittelmeerroute. In weniger als 14 Tagen wurden nach Angaben des Vereins 1.388 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Seitdem waren mehrere Missionen auf See. Der Verein finanziert sich über Spenden.

Hinter uns steht Türsteher Chris und nimmt die Schwimmwesten entgegen. Dann höre ich ihn sagen: " You are safe now ."

Zu dritt stellen wir uns an die gut einen Meter hohe Bordwand, strecken ihnen die Hände entgegen, sie packen zu, ziehen sich hoch. Immer noch wankt das Schlauchboot in den Wellen, das billige Gummi reibt gegen die raue Stahlhülle der Iuventa. Eine Frau rutscht ab, fällt auf unser Deck, einige im Boot drängeln sich nach vorne, ein Mann kommt mit dem Bein zwischen Schlauchboot und Bordwand, einen können wir nur schwer packen, sein Arm ist gebrochen, zwei haben Schussverletzungen.

In den Wellen hebt und senkt sich das Schlauchboot. Die Flüchtlinge nehmen ihre letzte Kraft zusammen, um an Bord zu springen.

Die Iuventa stampft weiter Richtung Flüchtlingsboot. Plötzlich sehen wir es. Man kennt den Anblick von Fotos, wie die Menschen da sitzen, eng gesteckt auf den grauen Schläuchen, ihre Beine hängen ins Wasser, die Schwimmwesten leuchten in der Sonne. Doch die Realität, denke ich, ist so viel entsetzlicher. Auf Bildern sieht man nicht, wie unendlich weit sich das Meer erstreckt, wie erschreckend klein und verletzlich das Schlauchboot darin treibt. Man spürt nicht den Wind im Gesicht, der den Angstschweiß der Menschen herüberträgt.

Auf Deck setzt Tilman seinen Helm auf, legt seine Schwimmweste um, das kleine Rib wird zu Wasser gelassen. Es tanzt auf den Wellen, schlägt immer wieder gegen die Bordwand der Iuventa. Tilman klettert rein. Als er den Außenborder entgegennimmt, hebt eine massige Welle das Rib, dann sackt sie unvermittelt ab. Tilman stürzt in den Rumpf. Endlich bekommt er den Außenborder gepackt und schraubt ihn fest, schließt die Gummischläuche der Dieseltanks an, pumpt Sprit in den Motor, reißt an der Leine, verstaut die Schwimmwesten und rast los.

Dann kommt die verrauschte Stimme der Rib-Teamleiterin Kathrin über Funk: "Unser Motor geht immer wieder aus." Sascha flucht in sich hinein, funkt dann zurück: "Okay, tut einfach euer Bestes."

Das Rib prescht los, Gischt spritzt in die Gesichter. Der Wind treibt die Wellen so hoch, dass sie weiße Kronen tragen. Dann verschwindet das Rib am Horizont, der das Meer vom Himmel trennt.

Doch will ich mit dem Notizbuch in der Hand daneben stehen, wenn Menschen ertrinken? Und kann man nicht auch als Teil einer Crew seinen Standpunkt bewahren?

Sascha guckt in die Runde und sagt: "Die Notleitstelle in Rom hat um acht Uhr sieben ein Schlauchboot gemeldet. 13 Meilen vor der libyschen Küste. Es sollen ungefähr 80 Menschen an Bord sein."

Sascha Gierke, 37, der Einsatzleiter, springt in wenigen Sätzen die Außentreppe von der Brücke aufs Deck hinunter. Die Löcher in Ohren und Nase zeugen noch von der Zeit, als er in Potsdam Häuser besetzte und Rabatz machte. Er trifft zusammen mit Kapitän Uli Troeder, 35, alle wichtigen Entscheidungen.

Da sind sie, die Retter , die jetzt bei rauem Wetter Flüchtlinge aus den Wellen ziehen wollen. Da steht Tilman von Berlepsch, 24, der in Berlin Politik studiert, auf Rapkonzerten mit dem Kopf nickt und gelegentlich segelt. Daneben, breitbeinig mit verspiegelter Sonnenbrille und Camouflageshorts, Chris Müller, 25, der in Berliner Technoclubs die Tür macht.

Auf dem Hauptdeck, kaum größer als zwei Pkw, sammelt sich die Crew: fünf Frauen und neun Männer. Einige fahren zum ersten Mal mit, fürchten sich vor der See. Steuerbord hängt das Einsatzschlauchboot am Kran.

Die Alarmsirene schrillt durch den fensterlosen Bauch des Schiffs und reißt uns aus dem Schlaf. Die Leuchtstoffröhren an der Decke flackern, dann tauchen sie die Kojen in fahles Licht. Die Iuventa, 33 Meter lang, 60 Jahre alt, vielfach umgebaut, wankt in den Wellen. Bei so viel Seegang kämen die Flüchtlingsboote nicht von der Küste los, hieß es in der Vorbereitung. "Ist das eine Übung?", frage ich Tilman, der seine Beine aus der Koje schwingt und sich das Gesicht reibt. Er zuckt mit den Schultern.

3 — Trauma

übersicht 1 — Wasser 2 — Angstschweiß 3 — Trauma 4 — Maschine 5 — Tod 6 — Lockdown 7 — Mut

Samuel Iatta sitzt auf dem Vordeck zwischen den 130 anderen Geretteten, Gästen, wie sie auf der Iuventa sagen. Seit sie an Bord sind, wirken die meisten wie Marionetten, deren Schnüre gekappt wurden. Erschöpft liegen sie da, kümmern sich nicht um die Kruste aus Salz und Maschinenöl auf dem rauen Metalldeck, starren in jene Halbdistanz, in der sich Traumata vor Gegenwart schieben.



Der 17-jährige Samuel erzählt gerade von zu Hause, als Chris sich dazu setzt. Die meisten anderen Crewmitglieder halten Abstand, beschäftigen sich mit mehr oder minder dringlichen Aufgaben. Doch Chris setzt sich dazu.



Gerade er, denke ich.



Samuel Iatta (l.) mit Chris auf dem Vorderdeck © Jule Müller

Der Junge, der im Berliner Bezirk Lichtenberg aufwuchs, wo man Bomberjacke und Glatze trug, wo keine Türken lebten. Gerade er, der Junge, der sich in der Realschule gegen prügelnde Gangs behaupten musste, wo andere mit Drogen das schnelle Geld verdienten; der Junge, der sich für Kampfsport entschied und so sauber blieb und nach der Schule trotzdem keinen Plan hatte, weil seine Eltern in der Wendezeit beruflich strauchelten und ihm auch nicht erklären konnten, wie das Leben im Westen funktioniert; gerade er, der junge Mann, der deshalb einfach zur Bundeswehr ging, dort enttäuscht wurde und nur zufällig vom zweiten Bildungsweg erfuhr, gerade er, der sich dann traute, auf die Uni zu gehen und jetzt hofft, dadurch später genug Geld zu verdienen, weil die Gentrifizierung ihn aus seinem Viertel zu vertreiben droht; ja, gerade er, der erst seit Kurzem wählen geht, fragt: "How is life in Gambia?"

Und Samuel antwortet, dass das Leben in Gambia, diesem schmalen Streifen in Westafrika, gut ist, dass er es liebt und dass er nie auf diese Reise gegangen wäre, hätte er gewusst, wie schlimm sie ist. Dass seine Freunde aber auch kommen würden, weil sie ihm nicht glauben werden, wie schlimm sie ist.



Trotz allem lächelt er.



Samuel, dessen Vater vor zwei Jahren starb, weswegen er als ältester Sohn die Verantwortung übernehmen musste und nach der Schule Arbeit suchte, doch keine fand, weil es keine gab; er, gerade er, der aufbrach, als Hoffnungsvoller, durch die Sahara nach Libyen, wo er mit Hunderten anderen Flüchtlingen vom Schleuser in eine fast fensterlose, stickige Halle gesperrt wurde, wo seine Haut weiß wurde, weil er sich nie waschen konnte, wo er abmagerte, wo er mit Besenstielen geprügelt wurde, wenn er nach Brot fragte; wo Freunde entführt und erschossen wurden; gerade er lächelt, obwohl aus dem Hoffnungsvollen ein Verzweifelter wurde, der betete, aufs Boot zu kommen, obwohl er fürchtete, an Bord zu sterben; ja gerade er lächelt, weil er jetzt als Geretteter an Bord auf dem Metalldeck sitzt und hofft, bald Europa zu erreichen, um zu studieren und endlich seine Familie zu versorgen. Er lächelt, guckt Chris an und sagt auf Englisch: "Thank you and may god bless you."



Eine Stunde später holt ein größeres NGO-Schiff Samuel und die anderen ab, um sie nach Sizilien zu bringen. Chris lehnt sich über die Reling und ruft: "Samuel, see you in Berlin!"