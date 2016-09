An die Ungläubigen

Heinz Helle

Heinz Helle, geboren 1978, Studium der Philosophie in München und New York, Arbeit als Texter in Werbeagenturen, Absolvent des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel, wohnhaft ebendort, verheiratet, eine Tochter. 2014 veröffentlichte er sein Romandebüt "Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin", zuletzt den Roman "Eigentlich müssten wir tanzen".