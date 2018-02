Eine lupenreine Miniperestroika

Viktor Martinowitsch

1977 in Belarus geboren, studierte Journalistik in Minsk und lehrt heute Politikwissenschaften an der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius. Sein Roman „Paranoia“ wurde in Belarus verboten, in deutscher Übersetzung erschien er 2014 bei Voland und Quist. Zuletzt ist der Roman „Mova“ erschienen.