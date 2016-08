Thomas Fischer ist Bundesrichter in Karlsruhe und schreibt für ZEIT und ZEIT ONLINE über Rechtsfragen. Weitere Artikel seiner Kolumne "Fischer im Recht" finden Sie hier – und auf seiner Website.

Vorneweg das Aktuelle:

Erstens: Das aus dem Schweizer Exil (wegen Verfolgungsgefahr!) geleitete Kampfblatt des #TeamGinaLisahat sich den dieswöchigen Kolumnistenpreis der "Lila Zwergin am Straps" redlich verdient: Emma meldet, GLL sei wegen "Falschaussage" (Paragraf 153 StGB) verurteilt worden (das stimmt zwar nicht, aber darauf kommt es Emma nicht an). Die Chefredakteurin jedenfalls hält das für einen "Skandal". Die Begründung der Verurteilung weiß die Redaktion auch schon, fünf Wochen, bevor die Urteilsgründe schriftlich vorliegen: "Weil wir in einem Land mit extrem täterfreundlicher Justiz leben." Verfahren, Urteil, Rechtsstaat: Scheißegal – wir kennen den Täter, und wenn er noch so freigesprochen ist. Frau Schwarzer ist ja immerhin die Ehrenpräsidentin der Internationalen Kachelmann-Stiftung für herausragende Strafrechtskenntnisse.

An dieser Stelle, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, zitterte der Zeigefinger einer ungenannten Emma-Lohnschreiberin über der Tastatur, und ein Restgewissen in ihr formulierte: "Es ist vorstellbar, dass nach geltendem Strafrecht nicht alles (!), was (…) passiert (!) ist, den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllte." Da fuhr ein Blitz hernieder aus dem Lounge Chair im Exilbunker bei der CreditSuisse – oder stand er im Weisheitsturm zu Köln? –, direkt zwischen die Augen der Zweiflerin. Die schrieb daraufhin zitterfrei weiter: "In Deutschland wird nur jeder hundertste Vergewaltiger auch (?) bestraft." Dann schwebte sie nach Hause. Ein langer Tag ging zu Ende in der Domstadt, der Mond sank zwischen die Türme, der Hauptbahnhof schlief. "Gerade noch mal gut gegangen!", flüsterte die greise Chefredakteurin. Dann schickte sie dem Spiegel (siehe Nr. 33) einen weiteren ihrer apokalyptischen Träume aus zusammenfantasierten Verbrechenszahlen, islamischem Glauben und "typischem Mann". Zur Sicherheit dasselbe nochmal an die Neue Osnabrücker Zeitung. 177.000 Vergewaltigungen jährlich hat sie in Deutschland gezählt (die Statistik kommt nicht einmal auf 1.500).

Wir fragen: Ist dies noch fanatische Verkennung oder schon manifeste Rechtsfeindlichkeit oder schon persönliches Unglück? Unterscheidet es sich substanziell von biologistischer Lynchmentalität? Werden sich Alexander Gauland und Prinzessin Alice noch für ein spätes Glück finden? Wir behalten das im Auge.

Zweitens: Ist das #TeamGinaLisa am Ende? Der Bundesjustizminister hat mitteilen lassen, er sei nicht ausgetreten, da er noch nie eingetreten sei. Die Bundesfrauenministerin ist noch nicht ausgetreten, da sie noch nicht genau weiß, ob man ihr nachweisen kann, dass sie eingetreten ist. Frau Julia Klöckner ist schon ausgetreten, bevor sie eingetreten ist. Frauke Petry ist sowieso da, wo das Volk ist. Alle sind froh, dass das Sexualstrafrecht nun so verschärft ist, dass so was garantiert nicht – diesmal aber wirklich nicht – wieder vorkommen kann.

Drittens: Über den dritten Platz im Uta-Ranke-Heinemann-Wettbewerb "Dumm geschwätzt ist halb gewonnen" kommt Spiegel Online diesmal leider nicht hinaus. Eine Dame, die das offenbar ernst meinte, hat dortselbst die Berufstätigkeit der GLL wie folgt skizziert: "Geschäftsfrau, die mit ihrem Aussehen und der Anwesenheit auf Veranstaltungen Geld verdient". Man muss der Autorin das nicht übel nehmen. Sie gab bekannt, mit 18 Jahren Adorno, Heidegger und Sartre studiert zu haben, und widmete den Dreien sodann einen Link auf Dolly Parton. Jemand sollte kleinen bleichen Jungs und Mädels bei Gelegenheit sagen, dass das harte Leben in diesem Stadium noch nicht wirklich angefangen hat.

Der Kolumnist seinerseits hält die zitierte Berufsbeschreibung für die zynische Verarschung eines Menschen, dessen bizarr fremdkonstruierte Existenz von jedem hergelaufenen Selbstdarsteller einschließlich der #TeamGinaLisa-Amazonen bislang stets und ausschließlich für die Blähung des eigenen Ichs benutzt wurde. Ich sag's mal so: Ziemlich viele Zuhälterinnen hier.

Epilog: Das Urteil gegen Frau GLL, die wegen ihrer dicken Brillengläser berühmt werden wollte und auch geworden ist, war zum Zeitpunkt, da dies geschrieben wurde, nicht rechtskräftig. Warten wir also ab. Alle Klagelieder sind gesungen: am Anfang und am Ende. Der Himmel ist blau, die noch lebenden Bienen summen, der Bach plätschert, und unser liebes Tagebuch ist versteckt – bis demnächst, wenn etwas herauskrabbelt wie eine Assel unter dem Baum in Pans Labyrinth. Irgendwas Jellinek-Mäßiges! Ekelhaft.

Für alle Atzesnoch der Filmtipp: Princesas (Spanien 2005, Regie Fernando de Aranoa).