Infolge zweier Angriffe der türkischen Armee in Nordsyrien sollen mindestens 35 Zivilisten getötet worden sein. Das berichtet die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Kampfjets hätten demnach einen Bauernhof südlich der Grenzstadt Dscharablus bombardiert, in dem Familien Unterschlupf gesucht hätten. Dabei seien 15 Zivilisten getötet worden. Während eines weiteren Angriffs auf das Dorf Dschub al-Kusa nahe der syrisch-türkischen Grenze seien mindestens 20 weitere unbeteiligte Menschen gestorben und 50 verletzt worden. Auch Artillerie sei im Einsatz gewesen.



Informationen der Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien sind schwer zu überprüfen. Türkische Medien bestätigen die Angriffe jedoch und berufen sich auf Sicherheitskreise. Demnach hätten die Attacken sich gegen die Kurdenmiliz YPG gerichtet.

Zeit Online Karten AFP/Getty Wer kämpft in Syrien? Wer kämpft in Syrien? Zerrissenes Land Mehr als 250.000 Menschen sind in Syrien getötet worden, seit der Konflikt im Frühjahr 2011 als friedlicher Protest gegen die Regierung begann. Das Assad-Regime reagierte mit Gewalt, seine Gegner griffen zu den Waffen – heute herrscht Bürgerkrieg.

Die türkische Armee war am Mittwoch mit Rebellenverbänden in den Norden Syriens einmarschiert. Der Militäreinsatz richtet sich der Regierung in Ankara zufolge vor allem gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Zugleich solle jedoch verhindert werden, dass weitere Gebiete an der Grenze in die Hände kurdischer Kämpfer fallen. Die Türkei befürchtet die Gründung eines Kurdenstaates und ein Erstarken der verbotenen Arbeiterpartei PKK im eigenen Land. Am Samstag war der erste türkische Soldat in diesem Einsatz getötet worden.

In der Nacht haben mutmaßlich kurdische Rebellen einen zivilen Flughafen im Südosten der Türkei beschossen. Ziel der Angreifer sei ein Polizeikontrollpunkt auf dem Flughafen Diyarbakır gewesen, berichten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und lokale Medien.