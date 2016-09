Die Katholische Kirche ist mitunter eine behäbige Institutionen, das bekommen auch designierte Heilige immer wieder zu spüren. Manchmal zieht sich das Verfahren zur Heiligsprechung über mehrere Jahrhunderte.

Bei Mutter Teresa ging es nun deutlich schneller. Obwohl selbst an eine Seligsprechung für gewöhnlich frühestens fünf Jahre nach dem Tod des Kandidaten oder der Kandidatin zu denken ist, wurde das Verfahren der Mutter Teresa schon eröffnet, als sie gerade zwei Jahre verschieden war. Johannes Paul II. sprach sie am 19. Oktober 2003 selig. Das Verfahren zur Heiligsprechung folgte sofort.

Um den offiziellen Weg zur Seligsprechung zu beginnen, muss der zuständige Bischof erst einen Antrag stellen. Dann werden Familienangehörige, Freunde und Zeitzeugen befragt, und Schriftstücke werden ausgewertet. Außerdem wird überprüft, ob das Leben im "Rufe der Heiligkeit" und der Tugendhaftigkeit gestanden hat. Handelt es sich nicht um einen Märtyrer, muss außerdem ein Wunder nachgewiesen werden.

Falls kein Wunder zur Hand ist, wird oft ein medizinischer Fall als Beleg herangezogen, dessen Heilung auf den Kandidaten zurückgeführt wird. Der Geheilte muss zuvor nachweislich unheilbar krank gewesen und die Heilung medizinisch nicht erklärbar sein. Für die Heiligsprechung werden sogar zwei Wunder fällig.

Für die Selig- und Heiligsprechung gibt es im Vatikan eine eigene Kongregation, die auf Grundlage aller Informationen eine Empfehlung ausspricht. Das letzte Wort aber hat der Papst. Johannes Paul II. sprach in seiner Amtszeit ganze 482 Menschen heilig, so viele waren in den 500 Jahren zuvor zusammen heiliggesprochen worden. Benedikt XVI. kam immerhin auf 45, und bei Franziskus sind es inzwischen auch schon mehrere Hundert, darunter allerdings alle 813 Einwohner des süditalienischen Otranto, die nach einem Osmanenangriff im Jahr 1480 hingerichtet worden waren.