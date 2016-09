Die Karte zeigt die Region, in der die Überfälle des RAF-Trios stattgefunden haben. Um die Tatorte Wolfsburg und Stuhr ist ein Radius von 300 Kilometern gelegt, und zwar entsprechend der tatsächlich fahrbaren Straßen. In der Schnittmenge sieht man so, wo sich die Ex-Terroristen aufhalten könnten.

© Erstellt von Sebastian Mondial, Quelle Google Maps