Aktuelles

Nur eine kleine Bemerkung vorneweg: Haben Sie, verehrte Zuschauer, am 18. September das Live-Interview von Marietta Slomka mit dem Regierenden Bürgermeister (= Ministerpräsidenten) von Berlin gesehen, am Abend der allerneuesten Schicksalswahl? Herr Dings, also der Wahlgewinner, der aber leider so viele Prozente verloren hatte, dass nach den Berechnungen von 22 Forschungsinstituten feststand, dass 21 weniger als 51 ist, sagte, man werde nun demnächst beginnen, nach Koalitionspartnern zu suchen. Daraufhin wurde er von Frau Slomka, mit allen Anzeichen der für die Gigantin der Weltanalyse typischen vorwurfsvollen Genervtheit, gefragt: Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, was wird, wenn Sie jetzt eine Koalition mit den Grünen und den Linken machen würden, und wenn dann diese Koalition scheitern würde: Könnte da der Herr Müller nicht ganz schnell weg vom Fenster sein?

Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie auf diese unerträgliche Frage noch eine höfliche Antwort gegeben haben! Das würde nicht jeder hinkriegen; und hätte ich die Wahl zwischen zwei Kandidaten, von denen der eine es schafft und der andere nicht, nähme ich den Ersteren. ("Kandidat" war jetzt im weiteren Sinn gemeint; betraf auch keinen konkreten Posten.)

Wir fragen: Hat der kritische Journalismus seine Obergrenze erreicht? Und wir fragen entschlossen weiter: Was wäre eigentlich, wenn eine Moderatorin eines ZDF-heute-journals oder ein Moderator dieses großartigen Events, an dessen Inhalt sich erwiesenermaßen regelmäßig schon 30 Minuten nach Ausstrahlung kein vernünftiger Mensch mehr erinnern kann, sich mitten in einem Live-Interview mit Donald Trump plötzlich und ruckartig übergeben würde, und dann sagen würde: Ups! Und dann mit den bedeutenden Karten, auf denen sie das Weltgeschehen für heute skizziert hat, souverän das Erbrochene von der geschwungenen Holzbahn wischte, und sagte: Prost!

Das ist jetzt natürlich nur ein Vorschlag, eine Fantasie also, wie sie die Unendlichkeit der Formate gebiert. Ich finde die mimischen Darbietungen von Tante Marietta, wenn sie mir erklärt, dass es ganz doof ist, wenn der Oliver seine Spaghetti der Klara in die Haare schmiert, immer ganz toll.

Drinnen und draußen

Am Endes jedes Strafprozesses steht, wenn nichts dazwischenkommt, ein Urteil. So oder so: schuldig oder unschuldig, Strafe oder Freispruch. "(…) schlug der Angeklagte den Geschädigten wuchtig auf die Nase und riss ihm sein Mobiltelefon aus der Hand (…)", "(…) führte der Angeklagte seine Hand in die Schlafanzughose der zum Tatzeitpunkt 11-jährigen Geschädigten und berührte ihre unbedeckte Scheide (…)"; "(…) bestellte der Angeklagte in 278 Fällen mit Hilfe der illegal erlangten Kontodaten Leistungen bei Online-Versendern in der Absicht, die jeweiligen Lieferungen nicht zu bezahlen (…)" Lauter Straftaten: Raub (Fall 1), sexueller Missbrauch von Kindern (Fall 2), gewerbsmäßiger Betrug (Fall 3). Strafanzeige, Anklage, Hauptverfahren, Hauptverhandlung, Urteil.

Stellen Sie sich, verehrte Leser, vor, morgen würde im Internet und in der FAZ stehen: "Leser Müller aus Hamburg (Personalien im Einzelnen) wurde gestern wegen 278 Fällen des Bestellungsbetrugs schuldig gesprochen. Herr Meier aus Frankfurt musste leider schon wieder wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt werden. Der Geschäftsführer Huber aus München wurde zum dritten Mal wegen Insolvenzverschleppung und Bankrott verurteilt." Irgendwo in dieser Liste – optimale Filterkriterien unterstellt – tauchten auch Sie auf: "(…) hat am 3. September 2016 schon wieder den vorgeschriebenen Mindestabstand auf der Bundesautobahn bei einer Geschwindigkeit von 136,2 km/h nicht eingehalten", oder "(…) hat leider auch seine letzte Steuererklärung nicht zutreffend abgegeben, weil er berufliche Fahrkosten in Höhe von 2.500 € zu Unrecht angegeben und Nebeneinnahmen aus Kapitalvermögen in Höhe von 10.000 € verschwiegen hat".

Superpeinlich! Alle wissen es! Schmach und Schande über die Familie! Ihre Kinder werden in der Hochbegabtenschule als Sprösslinge perverser Krimineller geoutet! Ihre gestresste Gattin muss bei ihrer Lieblingsfriseurin Vanessa zugeben, dass sie die Leasingraten für die M-Klasse schon länger nicht mehr bezahlt hat; und im Gegenzug die Vanessa, dass sie ihr letztes Tattoo unter "Werbungskosten: Kämme und Bürsten" abgerechnet hat.

Mit anderen Worten: In einer gegebenen Gesellschaft ist die Ausgrenzung als "abweichend" wirklich schmerzlich. Andererseits funktioniert Gesellschaft ja, wie wir wissen, von Anfang an nur auf dieser Basis: drinnen oder draußen, Freund oder Feind, vertraut oder fremd, angepasst oder abweichend. Der Beginn menschlicher "Zivilisation" bestand nicht darin, dass sich im unendlichen Wald der Vorzeit herumlaufende Tiere zufällig auf einer Lichtung trafen, zusammen grillten und dann beschlossen, ein Staat zu sein.

Das Verdiente

Die Verfassung des Rechtsstaats verlangt, dass dem Bürger, also dem der staatlichen Gewalt unterworfenen Menschen, vom Staat mitgeteilt wird, was dieser für verboten und sanktionierungswürdig hält. Das ist sozusagen die Grundvereinbarung zwischen dem Bürger und dem Staat, über die jahrhundertelang gerätselt und bis heute philosophiert wird. Wenn es so wäre, wie einst Herr Thomas Hobbes imaginierte: dass am Urgrund der Welt eine endlose Wildnis der Einzelnen bestehe, der Wölfe und Mäuse, der Mücken und Riesenhaie, und alternativ eine Sphäre des rationalen, friedlichen Staats, für oder gegen die sich ein jeder entscheiden könne durch einen "Vertrag", dann wäre es ja ziemlich einfach. Und auch wenn es eine "Natur" gäbe, wie sie sich zum Beispiel Herr Rousseau vorstellte, die den Menschen eine Form verliehe.

Aber so ist es halt nicht; die Dinge sind komplizierter. Carl Schmitt, unser dunkler Bruder aus Plettenberg-Pasel, schrieb vor ein paar Jahren: Man darf nicht den Nationalsozialismus vom Begriff des Rechts aus denken, sondern muss das Recht aus dem Begriff des Nationalsozialismus denken. Das war mal ein klares Wort, wenngleich so verschwurbelt und idiotisiert wie nur möglich.

Heute ist das natürlich ganz anders. Carl Schmitt und "seine Zeit" sind verschwunden im Brennofen der "Schlussstriche" und Aufarbeitungen, und der wirkliche Deutsche hat sich besonnen, dass ein Rechtsstaat sein müsse oder gar nichts, oder der Untergang des Volkes ist so sicher, wie er es gar nicht anders fühlen kann in seinem Deutschsein. Rechtsstaat ist, wenn jeder kriegt, was er verdient.