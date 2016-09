11/14

Die 49-jährige Souad (rechts) wurde in ihrer irakischen Heimat Bagdad massiv bedroht, ihr Mann überlebte einen Giftangriff nur knapp. Im November 2014 wurde das Paar gezwungen, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, seitdem war Souad auf der Flucht. Im November 2015 kam sie nach Österreich, wohnte sechs Monate in einem Asylaufnahmezentrum in Klagenfurt. Seit Kurzem hat sie ein Zuhause bei Margarethe gefunden. Dort habe sie in einem Monat besser Deutsch gelernt als in einem halben Jahr in der Asylunterkunft.