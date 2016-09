Es gibt keinen Zweifel daran, dass der deutsche Konvertit Sven Lau in den vergangenen Jahren mehrfach in Syrien gewesen ist und dass er dort auf einem Panzer posiert hat. Ein Foto zeigt ihn umgeben von anderen bärtigen Männern auf dem Fahrzeug, er selbst steht ganz oben, den rechten Zeigefinger in die Luft gestreckt, auf dem Rücken ein Sturmgewehr. Lau wirkt auf dem Bild wie ein Anführer, wie einer, der etwas zu sagen hat.

Doch was genau er in Syrien tat, ob er gar Verantwortung für Kampfhandlungen trug, ist umstritten. Der Prozess gegen Lau, der an diesem Dienstag vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf beginnt, soll das klären.



Das Verfahren steht unter besonderer Beobachtung. Denn Lau ist einer der bekanntesten Akteure der salafistischen Szene in Deutschland. In ungezählten Videos predigt er über seine radikale Auslegung des Islam. Sein Youtube-Kanal hat über 7.000 Abonnenten, seine Facebook-Seite über 50.000 Fans. 2014 machte er sich bundesweit bekannt, indem er in Wuppertal als "Sharia Police" provozierte.

Laut Anklage der Bundesanwaltschaft war der Prediger "eine Anlaufstelle für Kampf- und Ausreisewillige, insbesondere aus der salafistischen Szene im Großraum Düsseldorf" und "Bindeglied zu der in Syrien agierenden Jamwa". Die Jamwa, eigentlich Jaish al-muhajirin wa-l-ansar, ist in Syrien Kriegspartei. Heute ist sie gespalten, ein Teil hat sich dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) unterstellt. Es ist genau der Teil, den Lau unterstützt haben soll.

250 Euro in bar und ein Nachtsichtgerät

Doch die Beweislage gegen Lau ist dünn. Zwei Personen soll der Prediger laut Anklage dazu gebracht haben, sich dem dschihadistischen Kampf anzuschließen. Beide sind mittlerweile verurteilt: Sie waren Mitte 2013 nach Syrien gereist und hatten sich dort zu Kämpfern ausbilden lassen. Dann wurden sie an der Frontlinie bei Aleppo eingesetzt, wo sie etwa 100 Kämpfer zu verpflegen hatten.

Einer von ihnen, der in Düsseldorf verurteilte Mustafa C., soll vorübergehend stellvertretender Chef einer Kampfgruppe gewesen sein. Allerdings ist nicht klar, ob er selbst gekämpft hat. Der andere, Ismail I., hatte laut Urteil mindestens einen Kampfeinsatz. Im Oktober reiste Ismail I. nach Deutschland und besorgte militärische Ausrüstung, unter anderem Nachtsichtgeräte, deren Rechnung sich auf Sven Laus Computer fand. Beide reisten unabhängig voneinander aus Syrien zurück nach Deutschland, wo sie gefasst wurden.

Dass Lau Befehlsgewalt über die beiden Männer gehabt oder selbst gekämpft hätte, davon ist in seiner Anklage keine Rede. Auch die Unterstützungsleistungen, die ihm vorgeworfen werden, wirken eher mickrig: 250 Euro in bar sollen durch seine Hände gegangen sein. Die wohl von ihm besorgten Nachtsichtgeräte hatten einen Gesamtwert von 1.440 Euro. Er selbst sagte schon 2014 zu den Vorwürfen, seine Reisen hätten humanitäre Gründe gehabt. Seine Bewaffnung habe nur dem Selbstschutz gedient.