Die Bundesregierung will, dass im Ausland geschlossene Kinderehen in Deutschland annulliert werden. "Zwangsehen dürfen wir nicht dulden, sondern müssen entsprechende Schutzmechanismen für die Betroffenen noch umfänglicher in Gang setzen", schreibt Justizminister Heiko Maas auf der Website seines Ministeriums. "Wir werden dazu noch in diesem Jahr einen konkreten Vorschlag auf den Weg bringen."



Ähnlich äußerte sich der parlamentarische Staatssekretär Ole Schröder (CDU) im Innenministerium: "Wir brauchen ein eindeutiges Verbot, Kinderehen aus dem Ausland in Deutschland fortzuführen. Kinderehen schaden Kindern immer", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Neu veröffentlichte Zahlen haben der Debatte um Kinderehen von Flüchtlingen in Deutschland Nahrung gegeben. Inzwischen leben fast 1.500 verheiratete Kinder und Jugendliche in Deutschland. 361 von ihnen sind sogar jünger als 14 Jahre alt, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorging. Die große Mehrheit der als "verheiratet" registrierten Personen sind Mädchen.

Von einer Kinderehe ist die Rede, wenn mindestens einer der Partner minderjährig ist. In Deutschland ist eine Heirat ab 16 Jahren erlaubt, wenn ein Partner volljährig ist und die Erziehungsberechtigten der Eheschließung zustimmen. Bisher werden Kinderehen in Deutschland dann nicht anerkannt, wenn ein Partner jünger als 14 Jahre ist. Bei Ehen, die zwischen 14-jährigen oder älteren Minderjährigen geschlossen wurden, haben die Gerichte einen Ermessensspielraum.