Von den in Chemnitz unter Terrorverdacht festgenommenen drei Menschen sind zwei wieder freigelassen worden. Gegen die dritte Person bestehe der Verdacht, ein Mittäter von Jaber A. zu sein. Derzeit prüfe ein Richter, ob ein Haftbefehl gegen den Syrer ausgestellt wird. Das twitterte die Polizei Sachsen am Sonntagvormittag.

Die Polizei fahndet bundesweit nach dem 22-jährigen Syrer Jaber A. – in anderer Schreibweise wird sein Vorname mit Dschaber angegeben. Er wird verdächtigt, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Daher ist die sächsische Polizei im Stadtgebiet von Chemnitz auch am Sonntag weiter "stark präsent", wie sie twitterte.

Die drei Menschen hatte die Polizei am Samstag am Chemnitzer Hauptbahnhof und in der Innenstadt festgenommen, weil sie Bekannte des Flüchtigen sind.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach Jaber A. © Polizei Sachsen

In einer Wohnung in Chemnitz war am Samstagnachmittag Sprengstoff gefunden und von der Polizei nahe des Hauses kontrolliert vernichtet worden. Um welche Substanz es sich handelt, dazu machte die Polizei keine Angaben. Sie teilte lediglich mit, das Gemisch sei gefährlicher als TNT.

Nach Informationen des ZDF handelte es sich um TATP, eine Abkürzung für Triacetontriperoxid. Der Stoff explodiert bei geringen Erschütterungen. Er ist so empfindlich, dass er bereits detonieren kann, wenn ein Gefäß mit TATP nur geöffnet wird.