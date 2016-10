Am Fundort der Leiche des ermordeten Mädchens Peggy sind DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth mit. Wie die Genspuren dorthin gelangten, sei unklar. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung wurden die Spuren an einem Stofffetzen gefunden.



Allerdings ist es theoretisch auch möglich, dass die DNA-Probe verunreinigt wurde. Das Skelett von Peggy und die Leiche Böhnhardts seien im gleichen rechtsmedizinischen Institut untersucht worden, berichtet der Spiegel unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Laut ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt gehen die Ermittler nicht von einem Zusammenhang mit der NSU-Terrorserie aus. Allerdings werde vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse ein Kindermord in Jena aus dem Jahr 1993 geprüft. Damals war gegen Böhnhardt ermittelt worden, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Über mögliche Zusammenhänge zwischen dem NSU und dem Mordfall Peggy war bisher nichts bekannt. Im Prozess gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe war allerdings immer wieder gerätselt worden, warum im Camper der Rechtsterroristen Kinderspielzeug und ein Kinderschuh aufgefunden worden war. Nun könnte auch ein anderes Detail wieder eine Rolle spielen: Auf dem Computer von Zschäpe hatte man kinderpornografisches Material gefunden. Das Verfahren war im Februar 2013 eingestellt worden, weil die zu erwartende Strafe im Verhältnis zu den Strafen für die terroristischen Taten "voraussichtlich nicht beträchtlich ins Gewicht" falle, hatte die Zwickauer Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Bereits Ende der 90er Jahre war gegen Zschäpe wegen Besitz von Kinderpornografie ermittelt worden. Das Verfahren war damals eingestellt worden, weil Zschäpe untergetaucht war.



Im Dezember 2014 war zudem der Neonazi Tino Brand wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Brandt gehört zu den bekanntesten Vertretern der Thüringer Neonazi-Szene und war bis 2001 V-Mann des Verfassungsschutzes. Er baute die rechtsextreme Kameradschaft Thüringer Heimatschutz auf, der die späteren Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) angehörten, und machte Karriere in der NPD. Er ist auch Zeuge im Münchner Prozess um die NSU-Mordserie.

Leichenfund im Juli

Peggy war am 7. Mai 2001 auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Trotz intensiver Suchaktionen blieb das Kind 15 Jahre lang vermisst.



Am 4. Juli 2016 hatte ein Pilzsammler in einem Waldstück in Thüringen die sterblichen Überreste von Peggy gefunden. Der Fundort liegt nur etwa 15 Kilometer vom Elternhaus der damals Neunjährigen entfernt.

2002 hatten die Ermittler einen geistig behinderten Mann als Tatverdächtigen präsentiert. Er wurde zwei Jahre später in einem Indizienprozess als Sexualmörder zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach anhaltenden Zweifeln an seiner Schuld wurde er im Jahr 2014 wieder freigesprochen. Im vergangenen Jahr musste die Staatsanwaltschaft ein gegen drei Verdächtige geführtes Verfahren mangels Beweisen einstellen. Damals waren bereits 4.800 Spuren überprüft und mehr als 180 Zeugen vernommen worden.

Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) wird für eine Mordserie mit zehn Toten verantwortlich gemacht. Die Opfer waren vorwiegend Migranten.