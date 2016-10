Dresden, kurz nach Mittag, Theaterplatz. In der Semperoper hat unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Schwarze Limousinen parken auf dem Vorplatz, hinter den barocken Balustraden des Dresdner Schlosses und der Oper sind Scharfschützen postiert. Man könnte hier die Rede von Ministerpräsident Stanislaw Tillich auf einer Großleinwand verfolgen. Doch der Lärm Hunderter Menschen mit Trillerpfeifen übertönt, was Tillich zu sagen hat. Es sind ältere Männer, einige Frauen, aber auch junge Leute, Studenten, von der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, sie haben Transparente dabei. Viele müssen sich mit Ohrstöpseln vor dem eigenen Lärm schützen, manche Männer sind von leichten Alkoholfahnen umweht.

Das Vokabular der Pöbler spiegelt tiefe Verachtung für die Regierenden: "Haut ab", "Volksverräter", "Merkel muss weg" brüllen die Männer, die Stimmung ist aggressiv. Tillich spricht vom Brückenbauen, vom Aufeinanderzugehen von Ost und West. Der Rest geht in den Trillerpfeifen unter. "Einbahnstraßenbrücken", spottet einer an dem Absperrzaun vor der Oper und lacht sarkastisch. "Rechtsstaat, wenn ich das schon höre", entrüstet sich eine Frau, als Bundestagspräsident Norbert Lammert später die Errungenschaft der Wende erwähnt.

Es ist, als wolle Dresden hinwegspülen, was sich um die Staatsgäste herum abspielt. Zweitweise regnet es in Strömen. In Regenmäntel gehüllte Trachtengruppen bahnen sich ihren Weg entlang der Pöbler, auf dem Weg zum nächsten Auftrittsort. Wer ihre Ansichten nicht teilt, sucht hier schnell das Weite oder hält Distanz. "Beschämend" findet eine Frau die Pöbeleien, eine Ur-Dresdnerin, wie sie sagt. "Dresdens Ruf ist schon so schlecht." Ein Paar aus Südhessen wundert sich über die Aggressivität der Protestierer. "Keiner von denen könnte irgendetwas besser machen als Merkel", sagt der Mann. Er würde gern mit ihnen diskutieren. "Aber jetzt und hier, das hat keinen Zweck."

Brücken Bauen, das ist der Leitspruch des Einheitsfestes. Brücken verbinden Ufer, sie verbinden Menschen. Dresden kostete der Bau der Waldschlößchenbrücke jedoch den Unesco-Welterbe-Titel. Statt für internationales Ansehen stimmten die Bürger in einem Bürgerentscheid für ihr eigenes Selbstbewusstsein, die Unesco war ihnen egal. Bis heute wirft Dresden die Frage auf, warum sich trotz Kulturbürgertum und Frauenkirchen-Versöhnungsgestik Zehntausende Pegida zuwandten. Warum im Nachbarort Freital Sprengsätze vor einem Flüchtlingswohnhaus explodierten, warum im Umland die NPD Rekordergebnisse erzielte.

Das Festprogramm läuft den dritten Tag: An der Ländermeile entlang des Altmarkts präsentieren sich in Zelthallen die Bundesregierung und der Bundesrat, am Zwinger gibt es Programm für Eltern und Kinder, die "Blaulichtmeile" der Polizei zieht sich entlang der Elbe. Am Samstagabend gab es eine Lichtshow, die die barocke Stadtsilhouette in Schwarzrotgold und Europa-blau tauchte. Doch nachts brannten drei Polizeiautos. Islamfeinde bepöbelten den Oberbürgermeister Dirk Hilpert, als er Muslime zum Neujahrsfest empfing. Diese Stimmung, sie gehört auch zu Dresden wie sich auch am Montag wieder zeigte, jenem Wochentag, an dem in dieser Stadt seit Jahren Woche um Woche Pegida aufzieht.



Neumarkt an der Frauenkirche, Montag, 9 Uhr. Eine Stunde vor Beginn des ökumenischen Festgottesdienstes stehen 300 Protestierer auf dem Neumarkt, dem Vorplatz der Frauenkirche. Aufgerufen hat die AfD Dresden, doch auch Pegida-Frontmann Lutz Bachmann und die rechten Organisationen "Wellenlänge" und "Freie Aktivisten Dresden" sind vertreten. Gegen 10 Uhr wird auch der Rechtspopulist und Pegida-Freund Ed Wagenvelds von der Bewegung "Festung Europa" hier gesichtet. Eine radikale Mischung rechter Islam-, Ausländer- und Regierungsfeinde also, keiner grenzt sich hier vom anderen ab. Viele der Protestierer werden später zur Semperoper ziehen.

Die Polizei hat den Platz vor der Kirche zur Sicherheitszone erklärt. Vom Sperrzaun aus skandiert die Menge "Haut ab", "Volksverräter" oder "Merkel muss weg", kaum das Limousinen oder die Busse mit den Besuchern vorfahren. Oder "Lügenpresse", "Festung Europa, macht die Grenzen dicht". Jemand ruft "Nazis raus", einige Menschen stimmen mit ein, aber der Chor ist deutlich schwächer.

"Haut ab", "Volksverräter", "Widerstand" – ca 200 #Pegida an der Frauenkirche spulen ihr Vokabular ab, als Merkel zur Semperoper wechselt pic.twitter.com/B8v5SBX9gx — Tilman Steffen (@tilsteff) 3. Oktober 2016

Für Gottesdienstbesucher, die entlang der Protestierer zur Sicherheitskontrolle laufen müssen, wird der Gang zum Spießrutenlauf. Kleinkinder greifen verstört nach der Hand ihrer Eltern. Einer der Pöbler beugt sich abrupt zu einer vorbei gehenden Frau vor und brüllt "Volksverräter" in ihr Ohr. Sie zuckt zusammen, er grinst. Schilder und Plakate überragen die Menschenmenge, auf einem steht ein Zitat von Joseph Goebbels: "Der Idee der NSDAP entsprechend sind wir die deutsche Linke". Als ein dunkelhäutiger Mann Richtung Frauenkirche läuft, imitieren einige Protestierende Affenlaute, viele schreien: "Abschieben".

Die Stimmung ist aggressiv, die Polizei greift aber nicht ein. Die Behörde kannte den Aufruf, hatte ihn sei "in unsere Einsatzplanung einbezogen". Die Lage auf dem Neumarkt wird erst als einfache "Ansammlung" von Menschen, dann Stunden später doch als "Versammlung angesehen".



Warum die Menschenmenge so unbehelligt pöbeln durfte? Die Bürger hätten das Recht, sich frei in der Stadt zu bewegen, heißt es. So ähnlich sieht es auch einer am Rande der Menge. "Das ist Demokratie", sagt der Mann über die Pöbler, die Regierende respektlos herabwürdigen und Ausländer rassistisch beleidigen. "Eine Demokratie muss das aushalten."

Eine Frau in grober schwarzer Kleidung findet die Aktion dagegen einfach nur "scheiße". Sie sei extra aus Leipzig gekommen, ruft sie so laut, dass ein Protestierer-Trio sich irritiert umdreht. "Vor 26 Jahren waren die froh, dass die Mauer fiel, und heute sind sie gegen alles." Die Frau ist so engagiert, dass die drei sich lieber verziehen, statt zu widersprechen. Ein Anfangdreißiger schiebt sein Fahrrad heran. Er sei kein sozial benachteiligter Pegidist, sondern gut beschäftigter Fleischermeister in Leipzig, sagt er. Warum er hier ist? "Ich bin gegen Veränderungen", sagt er. Also jene Veränderungen, die Merkel den Menschen in der Flüchtlingskrise abverlangt.

Später Vormittag, Vorraum der Fatih Camii Moschee, Stadtteil Cotta. Vor einer Woche explodierte hier vor der Tür ein Sprengsatz, die Familie des Imams blieb zum Glück unverletzt. Während Bachmanns Trupp an der Frauenkirche pöbelt, öffnet die muslimische Gemeinde hier zum "Tag der offenen Moschee" ihre Räume. Yasar Dogan, Gemeindemitglied und Helfer, sitzt mit drei Polizisten und zwei Dresdnern im höheren Alter an einem Tisch. Einer ist ein Arbeitskollege, der andere ist aus dem Stadtteil Gruna angereist, um sich "klug zu machen". Dogan will heute Neugierigen den Islam erklären und vom Leben als Muslim in Dresden erzählen.

Die 3 hatten Glück, am #TdDE schützen sie Fatih Moschee #Dresden + lernen Islam kennen statt Pöbler im Zaun zu halten pic.twitter.com/Iaoioqe44X — Jakob Pontius (@ja_pontius) 3. Oktober 2016

Dogan serviert Tee. Die Polizisten fragen interessiert, ob Allah der gleiche Gott sei wie der christliche und jüdische Gott. Ja, ist er, sagt Dogan. Es geht um die Rolle von Mann und Frau, um Strafen im Koran, um das Verhältnis von Religion und Staat. Hängen islamistischer Terror und Glaube zusammen? Das Töten von Menschen sei im Islam verboten, sagt Dogan. Der Tag der offenen Moschee wird zu einer Weiterbildung für die Beamten. Nach dem Tee führt Dogan durch die Gebetsräume. Ein guter Tag für die Moschee.

Der Sprengsatz, der vor der Tür explodierte, hat dennoch etwas verändert. Yasar Dogan lebt seit 1997 hier, jetzt denkt er erstmals darüber nach, zurück in die Türkei zu ziehen. "Deutschland ist nicht mehr sicher", sagt er. Seitdem so viele Menschen aus dem Nahen Osten hier Asyl suchen, habe sich die Stimmung gegenüber Muslimen drastisch verschlechtert.

Neumarkt an der Frauenkirche, 11.30 Uhr. Als sich die Menge fast schon zerstreut hat, kommt Lutz Bachmann zurück, in T-Shirt und Jackett, eine Limoflasche aus Plastik in der Hand, umringt von 20 Vertrauten. "Revolutionsführer Bachmann" begrüßt ihn einer. Der Trupp sucht eine Kneipe, um die ach so gelungene Aktion auszuwerten. Kümmert ihn eigentlich die Rufschädigung, den Dresden heute erleidet? "Gehen Sie aus dem Weg", zischt er dem Fragesteller zu. Weil das "Freiberger" zu hat, zieht man sich auf die hintersten Tische des "Hofbräu zur Frauenkirche" zurück zwischen holzgetäfelte Wände unter Deckengemälden. Der Restaurantleiter, ein blauweiß gekleideter Mittdreißiger, greift zum Telefon, um sich beim Inhaber zu vergewissern, ob er Bachmann vielleicht rauswerfen sollte. Doch der Inhaber sieht kein Problem, "solange die sich benehmen."

"Herr Bachmann, liegt ihnen was am Ruf von Dresden?" "Gehen Sie aus dem Weg!". #Pegida-Mitgründer an der Frauenkirche #Dresden zum #TdDE2016 pic.twitter.com/uhPW4qFW4A — Tilman Steffen (@tilsteff) 3. Oktober 2016

Zwinger, gegen 15 Uhr. Der Dauerregen hat viele Menschen in die Restaurants getrieben. Das Café Schinkelwache am Zwinger ist belegt. Mancher Besucher hat mittlerweile genug vom Einheitsfest. Zu viele Menschen, zu viel Trubel. "Man müsste noch mal kommen, wenn hier nicht so viel los ist", sagt eine Frau im Café Schinkelwache im Zwinger zu ihren Tischnachbarn, durch die Tür dringt das Trillerpfeifen herein. Die Massen, die Parolen, die Straßensperren – das kann schon verstören. "Noch mal kommen, dass man noch einmal ein anderes Bild von der Stadt bekommt."