Der Google-Konzern selbst war es, der die Erwartungen an seine KI-Technik hochgeschraubt hat. Der Konzern hatte gerade erst einen Meilenstein in der Entwicklung künstlicher Intelligenz gesetzt: Sein Programm AlphaGo gewann im März dieses Jahres gegen einen Go-Großmeister – und soll dabei auch noch gespielt haben wie die südkoreanische Go-Legende Lee Changho. Kaum sieben Monate später präsentiert Google nun seinen bereits vorhandenen Übersetzer Google Translate neu auf KI-Basis.

Der US-Konzern wählte dafür als erste Fremdsprache ausgerechnet Chinesisch – eine Sprache, die die meisten Westler mit Komplexität, Exotik und einer langen Historie verbinden. Die Messlatte ist hoch und soll wohl die Leistungsfähigkeit der Google-KI demonstrieren. Doch die ersten Testergebnisse sind eher ernüchternd.

Zwar schafft es Google Translate, standardisierte Syntax des Chinesischen formell weitgehend richtig wiederzugeben. Doch das können andere Übersetzungsprogramme auch – ohne KI. Die Syntax des modernen Chinesisch ist immer noch in der Entwicklung und genormte Syntax wie in der Begrüßungsfrage "ni haoma?" (你好吗) – "Wie geht es dir?" eher eine Ausnahme denn gesellschaftliche Konvention. Chinesen fragen zum Gruß sowieso lieber subjektlos "chile ma?" (吃了吗) – "Schon gegessen?".



Wortbedeutung aus dem 19. Jahrhundert

Ähnlich könnte man nach Lehrbuchgrammatik eine Formulierung "wo jiangyao gongzuo ..." (我将要工作)" zwar eins zu eins mit "I will be working …" wiedergeben, so wie Google Translate es tut. Die reine Syntax ermöglicht dieses (im Deutschen nicht existente) Future Continuous, doch wer das im modernen Chinesisch für diese Zeitform verwendet, würde wie ein Ausländer reden, der Chinesisch rein nach Syntaxregeln versucht zu sprechen. Korrekt müsste die Übersetzung schlicht "I will work" heißen.

Dürftig aber fällt vor allem das lexikalische Ergebnis von Google Translate aus. Der Alltagswortschatz des Chinesischen ist einer rasanten gesellschaftlichen Entwicklung ausgesetzt. Niemand weiß, welche Wörter, die gerade noch in aller Munde waren, schon wieder Schnee von gestern sind. Hinzu kommt, dass Begriffe ihre Bedeutung ändern können.

Ein Beispiel, das gleich beide Fälle aufgreift, ist der Begriff "tuhao" (土豪). 2012 wurde er mit einer Bedeutung im Sinne von "geschmacklose Neureiche" wegen seiner hohen Nutzungsfrequenz in das Chinesisch-Wörterbuch des Oxford English Dictionary aufgenommen.

Heute findet das Wort "tuhao" (土豪) in China aber kaum noch Beachtung. Google Translate übersetzt es zudem in "local tyrants", eine Bedeutung aus der Politsprache der 1930er Jahre, mit der die junge Generation in Peking oder Shanghai sicher nichts anzufangen weiß.

Geradezu lächerlich wird es, wenn Google einen Begriff wie "shuijun" (水军) übersetzt mit "navy" – eine Bedeutung, die bis Ende des 19. Jahrhundert gegolten hat. Der Begriff hat im chinesischen Social Media aber neuerdings eine Wiederbelebung erfahren: "Massen, die durch manipulierte Postings Gegner überfluten" haben ihm Chinas 700 Millionen Internetnutzer zugewiesen – Google Translate wusste das nicht.