In Merseburg in Sachsen-Anhalt sind ein Mann, eine Frau und ihr fünf Jahre alter Sohn von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Man gehe von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Halle.



Die beiden betrunkenen Männer hatten demnach am Donnerstagabend an der Wohnungstür des 44-Jährigen aus Liberia geklingelt und ihn sofort mit einem Schlagstock und einem Schlagring angegriffen. In der Wohnung hielten sich auch die Frau und das Kind auf. Als die 47-Jährige dem Mann zu Hilfe kam, wurden beide ebenfalls attackiert. Alle drei Opfer kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Angreifer im Alter von 47 und 63 Jahren fest. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Täter und Opfer kannten sich laut Polizei nicht persönlich, wohnen aber in der selben Straße.