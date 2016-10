Die NPD hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine Niederlage erlitten. Ihre Beschwerde, in Deutschland als verfassungswidrig stigmatisiert zu werden, wiesen die Richter als offensichtlich unbegründet ab. Die Beschwerde sei unzulässig, da der NPD und ihren Mitgliedern in Deutschland der Rechtsweg offen stehe, um gegen etwaige Benachteiligungen zu klagen, hieß es in der Begründung. Es sei nicht erkennbar, dass der NPD in Deutschland der Klageweg versperrt sei.

Die NPD hatte vorgetragen, in Deutschland durch die Diskussion über ein Verbotsverfahren Benachteiligungen ausgesetzt zu sein, die faktisch einem Verbot gleichkämen. In ihrer Beschwerde argumentierte sie, ihre Mitglieder würden "stigmatisiert", die Partei an ihrer Arbeit gehindert. So seien Parteiangehörige aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden, Banken hätten sich geweigert, Parteikonten zu eröffnen.

Die NPD hatte schon 2012 beim Bundesverfassungsgericht beantragt, ihre Verfassungskonformität festzustellen. Das Vorhaben wurde von Beobachtern der Partei als PR-Coup eingestuft. Denn damals lief zwischen Bund und Ländern bereits die Diskussion um einen zweiten Anlauf auf ein Verbot der Partei in Karlsruhe. Die NPD, vertreten durch den Saarbrücker Juristen Peter Richter, sah sich dadurch benachteiligt und versuchte, mit ihrem Antrag einem Verbotsverfahren zuvorzukommen. Gelungen war das nicht, das Verfassungsgericht lehnte den Antrag der Partei 2013 mit der Begründung ab, das Gericht sehen für das begehrte Feststellung "kein Verfahren vor". Die NPD zog später vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.

Die Bundesländer hatten mittlerweile parallel vor dem Verfassungsgericht ein Verbot der NPD beantragt. Sie sind der Meinung, dass die NPD aktiv und auf aggressive Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Für das Verfahren hatten Polizei und Geheimdienste von Bund und Ländern die V-Leute in NPD-Führungsgremien abgeschaltet und dem Gericht versichert, sämtliche durch V-Leute gewonnenen Informationen über die Partei nicht im Verbotsverfahren verwenden zu wollen.

Bundestag und Bundesregierung beteiligten sich nicht an dem Verbotsantrag. In dem Verfahren fand im März eine Anhörung beider Seiten statt. Eine Entscheidung des Gerichts wird in den kommenden Monaten erwartet.