Mithilfe eines maltesischen Inkassounternehmens versuchen sogenannte Reichsbürger, von Richtern, Polizisten und anderen Beamten horrende Geldsummen einzutreiben. Die Masche nennt sich nach dem Sitz der Firma "Malta Inkasso". Doch müssen sich die Betroffenen keine Sorgen machen. Nach Ansicht der Bundesregierung gibt es keine rechtliche Handhabe, um diese erfundenen Geldforderungen hierzulande einzutreiben.



Der Bluff beginnt damit, dass jemand Schulden erfindet und diese in das Onlinehandelsregister Uniform Commercial Code (UCC) in den USA einträgt. Dort kann jeder jede Forderung eingeben, die Angaben werden von keiner offiziellen Stelle überprüft. Anschließend tritt derjenige, der sich den Betrag ausgedacht hat, die Forderung vom UCC-Register an das von Reichsbürgern gegründete Inkassounternehmen Pegasus International Incasso Limited auf Malta ab. Dieses Unternehmen beantragt dann bei einem maltesischen Gericht die Berechtigung, die Schulden einzutreiben. Da Malta zur EU gehört, gilt ein maltesischer Schuldtitel theoretisch auch in Deutschland.



Trotzdem ist die Bundesregierung der Auffassung, dass daraus keine Ansprüche gegen deutsche Beamte entstehen können. Auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei im Bundestag antwortete die Bundesregierung, es gebe "keine Rechtsgrundlage für die internationale Zuständigkeit maltesischer Gerichte", wenn es um Amtshaftungsansprüche gegen deutsche Beamte gehe, die in Deutschland angeblich unrechtmäßig gehandelt haben sollen. Diese Rechtsauffassung habe man auch der maltesischen Regierung mitgeteilt.

Maltas Regierung über Problem informiert

Wegen dieses sogenannten Malta-Inkassos stehe man bereits in engem Kontakt mit der maltesischen Regierung. Die Behörden in Malta seien laut maltesischem Außenministerium über das Problem informiert.



Da Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter den Staat und seine Vertreter nicht anerkennen, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen ihnen und Amtsträgern. In Brandenburg wurde daher 2015 ein Handbuch veröffentlicht, das Beamten helfen soll, mit den Querulanten umzugehen. Darin heißt es zum Beispiel, dass "Beleidigungen, Bedrohungen und weitere strafrechtlich relevante Verhaltensweisen von Reichsbürgern unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden angezeigt werden" solle.



Saskia Nothofer Hospitantin im Ressort Investigativ/Daten, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Mehrere Bundesländer haben ihre Bediensteten auch bereits über das Malta-Inkasso informiert. Bisher soll es nach Angaben der Bundesregierung aber weder zur Zustellung einer Klagschrift noch zu einem Europäischen Zahlungsbefehl aus Malta gekommen sein.



Die Bundesregierung teilte außerdem mit, dass sie mit dem amerikanischen Handelsregister UCC Kontakt aufgenommen habe. Das UCC habe mitgeteilt, dass Eintragungen gegen ausländische Amtsträger unzulässig seien. Sie würden auf Antrag der übergeordneten Behörden sofort gelöscht. "Die Bundesregierung hat diese Informationen allen Landesjustizverwaltungen zur Verfügung gestellt; laut Rückmeldungen aus den Ländern wurden alle beantragten Löschungen vorgenommen."



Nach Kenntnis der Bundesregierung ist es bisher niemandem gelungen und werde "zukünftig auch nicht gelingen", solche erfundenen und unberechtigten Forderungen durchzusetzen.