Wörterbuch der Rechten - "Ich möchte den Verstand wieder ins Spiel bringen" Unseren "hoch emotionalisierten Zeiten" setzt Paula Schweers ihre Idee entgegen: Nicht lamentieren oder zetern, sondern analysieren. © Foto: Zeit Online

Der Z2X-Konferenztag ist voller Austausch und Ideen gewesen: Doch statt abends nur noch zu plaudern, warten rund dreißig Frauen und Männer darauf, ihre Idee einer besseren Welt vor der Kamera vorzustellen.

"Tränen trüben den Blick" zitiert Paula Schweers den Kulturphilosophen Walter Benjamin und fordert angesichts Zeiten, in denen die Angst das beherrschende Gefühl sei, mehr Analyse. Sie will ein Wörterbuch der neuen Rechten verfassen. "Es muss sexy sein, sich zu engagieren", sagt Cihan Sügür. Er wirbt für eine Welt, in der sich die Menschen wieder als politische Subjekte verstehen, die etwas ausrichten können. Inken Paland ruft: "Seid euch der Schönheit bewusst!" Eine Aufforderung, weniger parallel, dafür aber umso intensiver zu erleben und somit Antithese zur allgegenwärtigen Tyrannei des Multitaskings.



Lisa Wiedemuth will, dass wir uns auch mit jenen auseinandersetzen, "die uns auf den ersten Blick seltsam oder sogar stumpf" erscheinen mögen. Eine Forderung, die weniger naiver Menschenfreundlichkeit als politischer Notwendigkeit geschuldet ist. Ein anderer fragt ganz schlicht: "Wir können so viele Produkte aus Pflanzen herstellen – warum machen wir es dann nicht einfach?"





Die bessere Welt, für Vertreter der Generation Y bis Z trägt sie auch bewahrende Züge. Nicht um den Sturm von Palästen geht es, sondern um Miteinander, Nachbarschaft, Gemeinschaft, Austausch und Solidarität. Pragmatismus steht dabei höher im Kurs als das Lippenbekenntnis: Denn wer etwas ändern will, muss eben selbst aktiv werden.



In loser Folge stellen wir in der Videoserie #besserewelt die Gedanken einiger Z2X-Teilnehmer in den kommenden Wochen vor.