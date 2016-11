Überraschende Erkenntnisse im Fall der Todesschüsse von Georgensgmünd: Mit sofortiger Wirkung hat die Polizei in Franken zwei Beamte vom Dienst suspendiert. Die beiden hatten Kontakt zu dem 49-jährigen Reichsbürger, der im mittelfränkischen Georgensgmünd einen Polizist erschossen hat. Das teilten die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Am Mittwoch wurden demnach bei beiden Polizisten Durchsuchungen vorgenommen und beide seien mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden. Nähere Einzelheiten wollen die Ermittler noch am Mittwochnachmittag bekannt geben.

Nürnberg - Trauer um von Reichsbürger erschossenen Polizisten Kollegen und Bürger haben in Nürnberg von dem getöteten SEK-Beamten Abschied genommen. Der Polizist war bei einer Razzia in Georgensgmünd nahe Nürnberg von einem sogenannten Reichsbürger erschossen worden. © Foto: Jens Büttner/dpa

Der Reichsbürger in Georgensgmünd hatte bei einer Waffenrazzia das Feuer eröffnet, als die Beamten in sein Haus eindrangen. Mehrere Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, ein Beamter starb an den Folgen seiner Verletzung. Bei dem Reichsbürger handelt es sich um einen Jäger, der 31 Lang- und Kurzwaffen zunächst legal besaß. Von den Behörden wurde er aber als nicht mehr zuverlässig eingestuft. Deshalb sollten ihm seine Waffen entzogen werden. Zuvor hatten die Behörden seinen Jagdschein und seine Waffenbesitzkarte für ungültig erklärt.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Häufig legen sie dabei die Grenzen von 1937 zugrunde. Daher sprechen sie dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren auch amtliche Bescheide nicht.