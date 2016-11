Der Vergleich ist interessant: Am Dienstag ist der Sachsen-Monitor vorgestellt worden, der sich unter anderem mit Ressentiments und der Frage befasst, wie gefährdet die Demokratie im Freistaat ist. Eine ganze Reihe von Fragen ist identisch mit denen der neuen Mitte-Studie, mit der die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) rechtsextreme Einstellungen bundesweit erhoben hatte. Die Resultate zeigen, dass Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus in Sachsen deutlich stärker verbreitet sind als im Rest der Republik.

"Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet" – sagen 18 Prozent der Deutschen und 58 Prozent der Sachsen. 16 Prozent bundesweit fordern: "Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden." In Sachsen meinen das 39 Prozent.



Und so setzt sich das fort, wenn es um Fragen zum Nationalismus geht. "Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen" – das erklären acht Prozent der Deutschen und 18 Prozent der Sachsen. Dem Satz "Was Deutschland jetzt braucht, ist eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert" stimmen 23 Prozent der Deutschen und 62 Prozent der Sachsen zu. Elf Prozent der Sachsen, aber nur vier Prozent der Deutschen halten eine Diktatur für eine "im nationalen Interesse unter Umständen bessere Staatsform". Und ein "hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland" fordern 20 Prozent der Deutschen, aber 53 Prozent der Sachsen.



Sachsen sind stolz auf Sachsen

Der Sachsen-Monitor ist im Auftrag der Staatsregierung erstellt worden. Das Meinungsforschungsinstitut Dimap hatte im Zeitraum von Anfang August bis Anfang September gut 1.000 Sachsen im Alter ab 18 befragt. Die FES-Studie unter dem Titel "Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände" war am Montag in Berlin präsentiert worden.

Als wichtigstes Problem gegenwärtig nennen die Sachsen laut Regierungsstudie Asylpolitik/zu viele Ausländer/Überfremdung (19 Prozent), die ihnen damit noch zentraler erscheint als der Bereich Arbeitslosigkeit/Wirtschaftsförderung (14 Prozent). Nur elf Prozent nennen die Sorge vor steigendem Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit als wichtigstes Problem im Freistaat.



Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) sagte, die Ergebnisse der Erhebung seien zum Teil "erschreckend". In alarmierendem Maße gebe es rechtsextremes und menschenfeindliches Gedankengut unter der sächsischen Bevölkerung. Kurth kündigte eine Qualitätsoffensive zur politischen Bildung an Schulen an.

Mit ihrem Bundesland sind die Sachsen derweil ausgesprochen zufrieden. "Auf das, was hier in Sachsen seit 1990 erreicht wurde, kann man stolz sein", sagen 85 Prozent. Allerdings stimmen immerhin 47 Prozent der Sachsen eher oder voll der These zu, dass nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten "vielfach neues Unrecht geschaffen" worden sei. Mit ihrem Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) sind 58 Prozent der Sachsen zufrieden, mit der CDU/SPD-Staatsregierung sogar 61 Prozent.