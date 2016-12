Die Akrobatinnen, die Cowboys und 14.000 Zuschauer in der ausverkauften Manege: In den USA wurden Zirkusshows zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Mega-Events. Einige Truppen reisten per Eisenbahn mit ihren Elefanten, Tigern und Pferden in 100 Waggons. Der Bildband The Circus zeigt das Leben in dieser Zeit, im Zirkuszelt und dahinter.