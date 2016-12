Bisherige Ermittlungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben laut Behörden-Präsident Frank-Jürgen Weise keine Versäumnisse im Fall Anis Amri ans Licht gebracht. "Amri ist nicht durch das Raster des Bamf geschlüpft", sagte Weise der Bild. "Vorwürfe mache ich mir daher nicht, aber der Anschlag macht mich sehr betroffen." Der Fall Amri sei Anlass, einige Prozesse in der Behörde genau zu überprüfe, so Weise, der im Februar an der Spitze des Bamf von Jutta Cordt abgelöst wird. Beim jetzigen Stand der Untersuchung könne er aber keine Fehler des Bamf erkennen. Die Aufarbeitung sei aber noch nicht vollkommen abgeschlossen.



Anis Amri hatte 2011 als tunesischer Flüchtling Italien erreicht und saß dort wegen verschiedener Straftaten mehrere Jahre hinter Gittern. Im Juli 2015 kam er nach Deutschland. Immer wieder täuschte der mittlerweile getötete mutmaßliche Attentäter die deutschen Behörden, benutzte falsche Namen und stellte so mehrere Asylanträge. Er kam vorübergehend in Abschiebehaft, lebte mal in Nordrhein-Westfalen, mal in Berlin. Schließlich entzog er sich der Überwachung der Behörden.

Frank-Jürgen Weise wies darauf hin, dass es im europäischen Asylregister Eurodac keinen Treffer zu Amri gegeben habe. "Wir konnten also nicht wissen, ob er einen Antrag stellte und dieser in Italien abgelehnt worden war. Aber: Selbst wenn wir es gewusst hätten, hätte Amri hier einen Asylantrag stellen können - den hätten wir dann ebenfalls abgelehnt." Das Eurodac-System funktioniere nur, wenn es auch von allen Ländern gründlich mit Daten befüllt werde. "Deutschland tut das intensiv. Wir setzen uns gegenüber den anderen EU-Mitgliedsstaaten dafür ein, dass sie es auch tun."

Neues Jahr beginnt mit vielen hängigen Asylanträgen

Unterdessen bleibt die Arbeitslast für Weises Behörde groß. Ende 2016 waren beim Bamf deutlich mehr Asylverfahren hängig, als noch Ende 2015. Die Rheinische Post zitiert Zahlen aus der Asylgeschäftsstatistik des Bamf wonach Ende November noch knapp 491.000 Asylverfahren nicht entschieden waren. Das ist zehn Prozent weniger als noch im Oktober 2016. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl aber um fast 40 Prozent an. Im November 2015 waren 355.000 Asylverfahren hängig.



Das Bamf rechnet damit, dass bis zum Jahresende mindestens noch 450.000 Verfahren nicht abgeschlossen sein werden. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der zwischen Januar und November 2016 gestellten Asylanträge liegt nach Auskunft der Behörde bei 6,9 Monaten. 2015 habe sie bei 5,2 Monaten gelegen.



Das Bamf begründet die längere Dauer damit, dass es sich 2016 zunehmend langwierigeren und komplexeren "Altfällen" widmet, die schon länger anhängig sind. Dies gelte für alle Fälle, in denen die Identität schwer nachweisbar sei. "Die Verfahrensdauer wird wieder deutlich sinken, wenn die Altfälle abgeschlossen sind", sagte ein Behördensprecher der Zeitung. Für Anträge, die seit dem 1. Juni 2016 neu gestellt wurden, liege die Verfahrensdauer aktuell nur noch bei zwei Monaten.