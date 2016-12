Ein Vater mit Baby auf der Brust und Kleinkind an der Hand biegt an einem kalten Mittwochnachmittag auf einen Berliner Spielplatz ab, er blinzelt in der Wintersonne, die Mutter der Kinder ist nirgends zu sehen. Eine selbstverständliche Szene im Dezember 2016 – auch wegen des Elterngeldes, das vor zehn Jahren im Bundestag beschlossen wurde.



Wie haben Sie das Elterngeld genutzt? Welcher Elternteil hat wie lange Elternzeit genommen? Warum haben Sie sich für diese Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeit entschieden? Und welche Auswirkungen hatte die Elternzeit auf Ihr privates und berufliches Leben?

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, unsere Leserumfrage auszufüllen. Wir erhoffen uns davon überraschende Einsichten und Erkenntnisse darüber, wie und für wen das Elterngeld funktioniert. Die Ergebnisse erfahren Sie im Januar hier auf ZEIT ONLINE.