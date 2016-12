Ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan soll in Freiburg die 19-jährige Studentin Maria L. vergewaltigt und getötet haben. Eine Frau, die sich in der Flüchtlingshilfe engagierte, wird von einem von jenen getötet, denen sie geholfen hat. Unfassbar. Ihre erlittene Qual und den Schmerz, den nun ihre Angehörigen erleiden müssen, kann man sich nicht vorstellen. Man kann ihnen nur Kraft und Geduld wünschen.

Wie ein solch furchtbares Verbrechen bestraft werden muss, steht im Strafgesetzbuch. Darin steht jedoch nicht, dass Verbrechen schlimmer, widerwärtiger, schockierender oder unbegreiflicher seien, falls sie von Flüchtlinge begangen wurden. Das ist keine Kleinigkeit. Und nein, darauf hinzuweisen, ist keine Relativierung der Tat.

Das Recht macht da keine Unterschiede. Die Debatte allerdings schon. Das Verbrechen von Freiburg hat eine Diskussion darüber ausgelöst, ob das Frauenbild von Flüchtlingen bei solchen Taten eine Rolle spiele (eine Debatte darüber sei "entbrannt", wie man hier und dort lesen konnte) – heißt übersetzt: Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber... wenn sie nicht so ein antiquiertes Frauenbild hätten!

Plötzlich geht es auch darum, ob uns die "politische Korrektheit" dahin gebracht habe, wo wir jetzt sind – heißt übersetzt: "Die da oben" und "die" Medien verschweigen uns die Wahrheit über die Flüchtlinge selbst dann, wenn sie Verbrechen begehen. Auch wenn jeder über das Verbrechen spricht, über das er aus der Presse erfahren hat. Und allen Ernstes wird sogar verhandelt, ob die Bundeskanzlerin mitverantwortlich sei für den Tod der Studentin – zumindest stellte die Talkshowmoderatorin Sandra Maischberger diese Frage in ihrer vergangenen Sendung, als sei es die normalste Frage der Welt, und eine AfD-Politikerin antwortete: Selbstverständlich, aber ja.

Deutschland 2016: Das Land, in dem man Angst haben muss vor politischer Korrektheit?



Freiburg wird inzwischen in einem Atemzug mit Köln genannt. Da wird verglichen, was schwer zu vergleichen ist, um zu belegen, dass den Institutionen wegen der Flüchtlinge die Kontrolle entglitten ist. In der Kölner Silvesternacht hat der Staat versagt. Er konnte seine Bürger nicht schützen und hat es später versäumt, Informationen über sein Scheitern und die Verbrechen gleich adäquat an die Öffentlichkeit weiterzugeben. In Freiburg ist ein Verbrechen geschehen, die Medien haben berichtet, die Polizei hat ihre Arbeit getan und ein Verbrechen aufgeklärt. Es gab kein Versagen wie in Köln.