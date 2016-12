3/16

"Ich denke an meine Enkelkinder und daran, wie es für sie sein wird", antwortet Grandma Redfeahter auf die Frage, warum sie in das Camp in Cannon Ball gezogen ist. Sie ist Angehörige des Sioux Stammes. Die Pipeline, die sie verhindern will, ist fast fertiggestellt. Allerdings fehlt noch eine wichtige Bohrung unter einem Fluss hindurch.